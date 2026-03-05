"Pedro Sánchez ha 'psoeizado' al mundo": las redes también gritan 'No a la guerra'

"No a la guerra". Pedro Sánchez definía "con cuatro palabras" la posición de España en el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán. El presidente del Gobierno comparecía después de que Donald Trump amenazara con cortar los lazos comerciales con España por la postura antibelicista del Gobierno y por no dejarle usar las bases militares de Rota y Morón. Esto ha desembocado en una oleada de orgullo patrio dentro de la izquierda en X y Bluesky, muy activa en contra de la guerra.

🎊📲 Las redes se han llenado de banderas de España: "Como sigan así las cosas los fachuzos van a quitarse las pulseras de banderitas de España y las pegatinas del coche y nos las vamos a empezar a poner los de izquierdas", bromea @CarlWinslou, "Al final, los anti España eran los de las banderitas de España", se mofa @Tyrexito, "Pedro Sánchez desafiando a Trump me está convirtiendo en un patriota. No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe, jamás", se ríe ‪@tortondo.bsky.social‬, "Pues posiblemente sea la primera y quizá la última vez que diga esto. Nunca se sabe. Pero siendo independentista y republicana, pese a lo que piensen muchos, me siento con orgullo de ser española", reconoce @raquelpuigpsico.

Pedro Sánchez podrá ser muchas cosas, pero por lo menos no es el mamahuevos de Donald Trump. — Prenden (@prendente.bsky.social) 3 de marzo de 2026, 20:25

Pedro Sánchez desafiando a Trump me está convirtiendo en un patriota. No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe, jamás. — Javier Durán (@tortondo.bsky.social) 3 de marzo de 2026, 20:32

