Transparencia total
Transparencia total
Buscar

TUITÓMETRO

"Pedro Sánchez ha 'psoeizado' al mundo": las redes también gritan 'No a la guerra'

Memes de @ifcasado, @carlwinslou y @dramario_.
Memes de @ifcasado, @carlwinslou y @dramario_. IL

"No a la guerra". Pedro Sánchez definía "con cuatro palabras" la posición de España en el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán. El presidente del Gobierno comparecía después de que Donald Trump amenazara con cortar los lazos comerciales con España por la postura antibelicista del Gobierno y por no dejarle usar las bases militares de Rota y Morón. Esto ha desembocado en una oleada de orgullo patrio dentro de la izquierda en X y Bluesky, muy activa en contra de la guerra.

"Fachita Salas", la esposa de Tejero protagoniza los memes de la desclasificación del 23-F

"Fachita Salas", la esposa de Tejero protagoniza los memes de la desclasificación del 23-F

Ver más

🎊📲 Las redes se han llenado de banderas de España: "Como sigan así las cosas los fachuzos van a quitarse las pulseras de banderitas de España y las pegatinas del coche y nos las vamos a empezar a poner los de izquierdas", bromea @CarlWinslou, "Al final, los anti España eran los de las banderitas de España", se mofa @Tyrexito, "Pedro Sánchez desafiando a Trump me está convirtiendo en un patriota. No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe, jamás", se ríe ‪@tortondo.bsky.social‬, "Pues posiblemente sea la primera y quizá la última vez que diga esto. Nunca se sabe. Pero siendo independentista y republicana, pese a lo que piensen muchos, me siento con orgullo de ser española", reconoce @raquelpuigpsico.

👀 ¡Echa un ojo a los mejores memes en este tuitómetro! No tienen desperdicio 😂🤣

Me apoyáis en mi próxima estúpida guerra de mierda???????

[image or embed]

— Wilma (@wilma78.bsky.social) 4 de marzo de 2026, 12:59

Pedro Sánchez podrá ser muchas cosas, pero por lo menos no es el mamahuevos de Donald Trump.

— Prenden (@prendente.bsky.social) 3 de marzo de 2026, 20:25

Pedro Sánchez desafiando a Trump me está convirtiendo en un patriota. No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe, jamás.

— Javier Durán (@tortondo.bsky.social) 3 de marzo de 2026, 20:32

- Haz una pasadita por la Casa Blanca, José Manuel. Y pon Bad Bunny a toda hostia.

[image or embed]

— Aquel Coche (@aquelcoche.bsky.social) 4 de marzo de 2026, 21:53

La derecha española ahora mismo:

[image or embed]

— Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 4 de marzo de 2026, 19:37



[image or embed]

— Julius C# (@juliuscsharp.bsky.social) 4 de marzo de 2026, 18:20



[image or embed]

— Julius C# (@juliuscsharp.bsky.social) 4 de marzo de 2026, 18:05

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats