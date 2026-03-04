El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", ha asegurado Albares en una entrevista en la SER recogida por EFE.

Leavitt había asegurado este miércoles en una rueda de prensa que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán. "No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha advertido el titular de Exteriores, que ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable".

Ha recalcado que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca. Albares ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su "valiente" declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".

El ministro también ha respondido a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la posición de Sánchez advirtiéndole de que "hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España". Ha recalcado que este es un momento "para ser España" y para estar no solo al lado del Gobierno sino también de "la soberanía y la independencia" del país frente a quienes expresan "un deseo de "coerción".

Y ha añadido que si Feijóo "no cree en el derecho internacional ni en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros y que comprenda que hay momentos que uno tiene que dejar de lado la oposición".

Albares ha confirmado, por otra parte, que los 22 españoles residentes en Irán que han salido ya del país, y "están a salvo" en Azerbaiyán, llegarán este jueves a Madrid "si todo va bien", ha puntualizado.

Ha señalado además que "previsiblemente" también este jueves regresará a España el avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, que ha llegado esta tarde al aeropuerto de Omán para evacuar a españoles atrapados en Oriente Medio debido a la guerra de Irán.