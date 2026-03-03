Ataque a Irán con la mirada puesta en China

Lo que hace apenas unas semanas era un escenario hipotético o una escalada contenida se ha convertido en realidad. La acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán —incluidas zonas vinculadas a su programa nuclear y complejos logísticos clave— ha marcado una nueva fase en la geopolítica mundial. No estamos ante una simple reactivación del enfrentamiento de décadas entre Teherán y las potencias occidentales, sino ante un punto de inflexión que refleja, con toda claridad, la competencia estratégica más amplia entre Washington y Pekín.

Esa competencia es la clave para entender por qué este ataque no es solo un choque regional, sino un movimiento en un tablero global donde la prioridad de las grandes potencias ya no es únicamente el control de territorios o recursos, sino la configuración de un orden internacional que determine a largo plazo quién marca las reglas del sistema.

Desde el principio, la administración estadounidense ha justificado la acción con argumentos de seguridad: neutralizar una amenaza nuclear, responder a provocaciones, terminar con el régimen iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Todo eso es cierto en términos tácticos. Pero la decisión de llevar a cabo una operación de tal envergadura en las semanas en que la competencia con China domina las prioridades estratégicas de Washington no puede leerse sin esa dimensión más amplia.

Irán no es un actor aislado en el sistema internacional. Su régimen, su masa crítica militar, su ubicación geográfica y su integración en redes comerciales y energéticas le otorgan una importancia que trasciende Oriente Medio. El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de paso esencial para una proporción significativa del petróleo global. La paralización de su tráfico, aunque temporal, desestabiliza mercados y confirma que la seguridad energética mundial está lejos de estar resuelta.

Pero más allá de la energía, Irán representa para China un nodo estratégico de largo plazo. Pekín ha cultivado con Teherán una relación que, aunque no formalmente militar, es sustancial en lo económico y geoestratégico. El acuerdo de cooperación de 25 años entre ambos países —cuyas inversiones incluyen energía, infraestructura y tecnologías de transporte— forma parte de una visión china más amplia de conectividad euroasiática. Esa cooperación contribuye a crear un contrapunto a la influencia occidental, ofreciendo a países sancionados un espacio de interacción e intercambio que no depende exclusivamente del dólar o de las instituciones financieras occidentales.

El ataque de Estados Unidos e Israel, visto desde Pekín, no es solo una advertencia a Irán. Es una señal dirigida también a China donde el acceso a recursos, mercados y socios estratégicos no está libre de riesgo cuando Estados Unidos decide reafirmar su influencia militar. Esta es la lectura que emerge con toda claridad en los círculos estratégicos de Asia y Europa, la política de seguridad estadounidense sigue incluyendo la opción militar como instrumento de primer orden, incluso en un contexto donde la rivalidad con China exige contención, enfoque tecnológico y competencia económica.

China, por su parte, no ha respondido militarmente —ni lo hará— pero ha actuado con rapidez en la esfera diplomática y mediática. Pekín ha condenado el ataque, apelado al respeto a la soberanía nacional y urgido a la desescalada, al tiempo que ha reafirmado su apoyo comercial y político a Irán. Más allá de las palabras, China ha acelerado ya mecanismos financieros alternativos y ampliado acuerdos bilaterales con países que buscan escapar de la lógica de sanciones occidentales, reforzando una red de influencia que no depende de alianzas militares explícitas.

Este conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno que llevaba años gestándose, el de la fragmentación del orden económico internacional. Las sanciones masivas, la creación de sistemas financieros que operan fuera del sistema dominado por el dólar, el uso de monedas locales en transacciones energéticas… todos son signos de que el orden liberal, tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, está evolucionando hacia un sistema más multipolar y menos cohesionado. El ataque a Irán, si bien responde a consideraciones inmediatas de seguridad, alimenta indirectamente esa lógica de bloques interconectados pero no uniformes.

Europa se encuentra atrapada en medio de esta dinámica. La Unión Europea, que ha abogado por el multilateralismo y por la preservación de acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto, ahora observa cómo sus esfuerzos diplomáticos se ven superados por decisiones unilaterales de gran calado estratégico. La repercusión económica —especialmente en términos energéticos y de inflación— ya se siente en los mercados y lo hará también en la vida cotidiana de millones de ciudadanos europeos. La capacidad europea para actuar como actor autónomo en política exterior sigue siendo limitada, supeditada a decisiones que provienen de Washington o, indirectamente, de Pekín.

Mirar a Irán sin considerar a China sería una simplificación peligrosa. El epicentro del conflicto puede estar en el Golfo, pero su significado estratégico se proyecta mucho más lejos, hasta los corredores comerciales de Asia y los debates sobre el liderazgo global. La rivalidad entre Estados Unidos y China no se libra únicamente en el Indo-Pacífico ni en los corredores tecnológicos que dominan los semiconductores o la inteligencia artificial. Está presente en cada región donde confluyen intereses de poder, seguridad y modelos de desarrollo divergentes. Lo vimos en Venezuela, lo volvemos a ver en el Golfo.

Un ataque contra Irán, ya en marcha, no es solo un capítulo más de la larga historia de tensiones en Oriente Medio. Es un síntoma de un mundo donde las reglas de la convivencia internacional se están reescribiendo. En esa reescritura, la homogeneidad del orden anterior cede paso a un sistema más fragmentado, competido e incierto. La paz, la estabilidad y la seguridad global nunca han sido bienes automáticos; se construyen y se sostienen con alianzas estratégicas claras, no con reacciones pasivas.

Observar el conflicto en Irán con la mirada puesta en China no es un ejercicio académico, sino la única forma de comprender el alcance real de esta guerra. Quien no lo entienda corre el riesgo de interpretar mal no solo este conflicto, sino todo lo que está por venir en las próximas décadas de tensión estratégica global.

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.