Trump vuelve a atacar a España llamándola "perdedora"
El presidente de EEUU, Donald Trump ha vuelto a atacar a España diciendo que "tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora". Lo ha hecho en una entrevista con The New York Post donde también ha atacado al primer ministro británico, Keir Starmer, por ser "muy decepcionante".
El mandatario ha continuado así sus descalificaciones hacia España tras la negativa del Gobierno de permitir que EEUU use las bases de Rota y Morón para apoyar los ataques en Irán. Por ello Trump ha dicho que Madrid es "muy hostil" con la OTAN.
Por otra parte, aseguró que España "no se comporta como un buen compañero en el equipo" y, por ello, Trump señaló que "nosotros tampoco vamos a serlo con España".
Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al "ataque contra una nación hostil" de EEUU, en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.
"Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó.