La Universidad de Barcelona lleva a Fiscalía las denuncias de acoso contra el catedrático Ramón Flecha

La Universidad de Barcelona (UB) ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Barcelona las denuncias por presuntas conductas de violencia sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA.

La violencia sexual de la que se acusa a Flecha fueron destapadas por una investigación conjunta en la que participó infoLibre junto a elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La UB ha informado de que ha dado este paso tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona ha comunicado este lunes su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, recibió el informe el pasado 19 de diciembre, junto con una evaluación pericial psicológica sobre la fiabilidad de los testimonios y un informe penal que valora su relevancia jurídica, lo que ha motivado la activación inmediata de medidas cautelares en la universidad y la remisión del caso al ministerio público.

Suspensiones de miembros del CREA

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

La comisión de expertos, constituida el pasado agosto e integrada por especialistas en violencia machista y acoso institucional, aún no ha terminado su investigación y podría extenderse hasta un mínimo de 18 meses.

Próximamente, la comisión tomará declaración a cinco denunciantes más, hasta alcanzar un total de dieciséis, para analizar posibles irregularidades académicas y éticas de las que ha tenido conocimiento durante el proceso, siempre respetando la decisión de Fiscalía en cuanto a las competencias en el desarrollo de una posible causa penal.

Paralelamente, la UB ha activado medidas de acompañamiento psicológico para todas las personas afectadas, tanto actuales como pasadas, y ha adoptado disposiciones cautelares para impedir que méritos académicos o profesionales vinculados a CREA sean valorados en procesos de selección o promoción del profesorado.

Esta medida tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad y evitar beneficios derivados de las prácticas investigadas en el grupo de investigación, ligadas también a la hiperpublicación en instituciones para beneficio personal.

La universidad también ha comunicado los hechos a otras instituciones ajenas a la UB con las que podrían estar vinculadas personas implicadas, al constar que parte de la actividad investigada trasciende el ámbito de la Universidad de Barcelona.

Un serial de denuncias desde 2004

La denuncia formal recibida en julio de 2025 es la primera presentada ante la UB tras los archivos de anteriores denuncias en 2004 y 2016, que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades de gestión y abusos psicológicos, sin que entonces se apreciaran indicios penales suficientes.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa. El informe preliminar ha detectado que, a partir de 2015, se habría intensificado el carácter coercitivo del funcionamiento del grupo.

Ramón Flecha, el catedrático acusado de abusos, elimina miles de citas para no ser borrado del ranking del CSIC Ver más

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

Ahora corresponderá a la Fiscalía Provincial de Barcelona determinar el alcance penal de los hechos y las competencias que mantiene la universidad en el proceso de investigación.

La UB ha subrayado que los hechos relatados por las denunciantes son de "gravedad injustificable, intolerables y repulsivos", y ha reafirmado su compromiso de actuar con contundencia para garantizar un entorno universitario "seguro y libre de violencia".