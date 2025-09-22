Ramón Flecha, el catedrático acusado de abusos, elimina miles de citas para no ser borrado del ranking del CSIC

El catedrático de la Universitat de Barcelona (UB), Ramón Flecha, acusado de coerción sexual y abuso de poder durante décadas, ha tenido que rectificar su perfil en Google Scholar para no ser eliminado del ranking de científicos que elabora anualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según denunciaba el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Flecha había estado trampeando los datos de su perfil para posicionarse en lo alto de las clasificaciones.

En concreto, el perfil de Flecha se atribuía 25.490 citas, cuando una búsqueda en Google Scholar filtrando en la autoría por su nombre solo producía 14.997, lo que supone una diferencia de más de 10.000 citas falsamente atribuidas por él mismo. Además, en su biografía de la red social X presumía de ser el científico nº1 del ranking mundial en la categoría de Gender Violence (violencia de género), cuando, según afirma Isidro Francisco Aguillo, responsable del Laboratorio de Cibermetría, ‘violencia de género’ no era la principal categoría de la producción de Flecha. De hecho, esta sería la cuarta por detrás de cuestiones como ‘impacto social’ o ‘teoría sociológica’. “La violencia de género no es uno de los temas que más trabaja Flecha, es un tema bastante secundario de su producción”, asegura Aguillo.

El responsable del Laboratorio de Cibermetría cuenta que el procedimiento para modificar la posición en la clasificación era deliberado: “Flecha ha añadido los libros de manera personal e intencionada”. Y agrega que esta forma de actuar “ofrece ventajas en cuanto a visibilidad tanto dentro como fuera del entorno académico”.

El colectivo independiente de la Oficina Española de Integridad en Investigación ha expuesto mediante un hilo en la red social X las irregularidades del perfil de Ramón Flecha. En el mismo aseguran que Flecha no sería el número 1 en la categoría ‘gender violence’ debido a la falsa atribución de citas. En su lugar, este primer puesto le pertenecería a Victoria A. Ferrer.

Este mismo lunes, Flecha cambió la descripción de su perfil en redes sociales hasta en dos ocasiones, después de que elDiario.es adelantara la información sobre las irregularidades en las citas. En un primer momento lo modificó para escribir: “1º con más citas entre todas las categorías entre quienes incluimos en Google Scholar ‘Gender Violence’ como una de ellas”. Sin embargo, después puso: “1º con más citas en total entre quienes incluimos en Google Scholar ‘Gender Violence’ entre las 5 categorías”.

¿Una ‘tapadera’ debido a las denuncias?

Ramón Flecha fundó CREA (Community on Research on Excellence for All), una comunidad internacional científica, que desde 2004 ha recibido varias denuncias de antiguos miembros por situaciones de explotación laboral y técnicas de manipulación sectaria.

A Flecha, quien fue director de la organización y que, según relatan varios testimonios, seguiría tomando muchas decisiones en la organización, se le abrió una investigación interna tras recibir denuncias de más de una decena de mujeres por coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral. Todo ello a raíz de los testimonios publicados de manera conjunta por infoLibre, elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE. Estas declaraciones denunciaron que esta serie de prácticas se llevaban sucediendo desde los años noventa y que seguían un patrón.

Es en 2005, un año después de la primera denuncia a la organización a través de la Universitat de Barcelona, cuando se fecha la primera publicación de Ramón Flecha sobre violencia de género en un ‘paper’ titulado Preventive Socialization of Gender Violence.

infoLibre ha hablado con una exmiembro de CREA que interpuso una denuncia en primer lugar a tres miembros de la organización por ataques al honor y la imagen, que asegura que Flecha organizó esta línea de investigación sobre la violencia de género para cubrirse las espaldas: “Desde mi punto de vista, (lo hace) para tapar la denuncia que le interpuse en 2004” y añade que “si alguien se dedica a investigar en el currículum de Flecha o en el de las mujeres de la cúpula, verá que no hay ningún artículo o trabajo significativo al respecto antes de 2004”.