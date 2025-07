La Universitat de Barcelona abre una investigación al catedrático acusado de abuso y acoso

La Universitat de Barcelona (UB) ha decidido este martes abrir una investigación en torno al catedrático emérito Ramón Flecha, después de que hasta catorce mujeres denunciaran coerción sexual, abuso de poder y acoso a lo largo de tres décadas por parte del también líder de CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés). La decisión del centro llega casi dos semanas después de que infoLibre publicara una investigación conjunta con elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE, en la que se recogen los testimonios de ocho de esas víctimas.

Las mujeresya habían el pasado 18 de junio un escrito al actual rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos, para denunciar los hechos. En ese texto, denunciaban haber sido víctimas de comportamientos abusivos por parte del docente, quien se presenta como "científico número uno [del ranking mundial] en gender violence" dentro de CREA, una organización volcada precisamente en la investigación de la violencia machista y que ha sido denunciada con anterioridad por comportamientos sectarios.

El pasado 9 de julio, representantes de la universidad se reunieron con las abogadas de las víctimas, Violeta Assiego y Eva Pérez Nanclares. Dos días después, la universidad recibió una denuncia formal, a manos de las abogadas, en la que se relatan "conductas muy graves por parte de CREA, de su líder y de otros miembros de este grupo", tal y como expone la universidad en un comunicado publicado este martes. "Once personas describen conductas de tipo sexual, vejatorias e intimidatorias que no sólo no son intolerables y contrarias al Código Ético de la Universidad, sino que, si se confirman, podrían ser delictivas", subraya la institución.

La universidad se ha comprometido a iniciar una investigación interna, designar una comisión de expertos –con tres especialistas en violencia de género y acoso institucional, al menos dos de ellos mujeres– y a la suspensión cautelar de las funciones como catedrático emérito que ostenta Ramón Flecha.

El clamor de la comunidad universitaria

La investigación por parte de la universidad llega también después de que más de 250 profesores universitarios –procedentes de los campus de Madrid, Euskadi y Cataluña– hayan exigido al centro una intervención institucional urgente, suscribiendo la petición de la Asamblea Feminista de la UB. El colectivo lanzó el mismo miércoles en que se publicó la investigación un manifiesto en el que solicitaba tres medidas: una investigación independiente y con garantías, medidas cautelares inmediatas y el veto a los espacios emblemáticos de la universidad por parte de CREA. La Facultad de Educación de la propia universidad se adhirió este lunes a la petición.

Y poco antes, el catedrático emérito Jaume Trilla publicó una misiva denunciando las "prácticas sectarias y sexuales impropias" que se dan en el seno del grupo de investigación y que son, a su juicio, "un secreto a voces". "Cuando se trata de rumores tan insistentes cabría esperar que las autoridades universitarias intentaran confirmarlas o refutarlas", señalaba.

El viernes, la Generalitat de Catalunya decidió suspender de forma cautelar un reconocimiento concedido a la profesora Marta Soler, jefa del departamento de sociología de la universidad y actual directora de CREA.

Y una semana antes, la universidad pública catalana ya comunicó al equipo de Ramón Flecha que no podrá utilizar ninguna de sus instalaciones para celebrar un congreso europeo sobre "violencia doméstica", previsto para comienzos de septiembre. No obstante, el centro alegaba la imposibilidad de iniciar una investigación ante la ausencia de una queja formal. Este martes, sin embargo, ha decidido enmendarse e investigar los hechos relatados por el grupo de mujeres.

Abuso de poder y coerción sexual

Los hechos denunciados comienzan en los años noventa y se prolongan prácticamente hasta la actualidad. Las denunciantes son siempre mujeres jóvenes, con las que el presunto agresor mantenía una relación jerárquica atravesada por la desigualdad. Según las vivencias expuestas, el catedrático creaba un ambiente de abuso de poder en el que reproducía sistemáticamente conductas como castigos, premios, control y manipulación.

La asimetría en la relación con las jóvenes desembocaba en masajes y sexo, según las mujeres afectadas. Siete de las contactadas por este diario confirman que mantuvieron relaciones sexuales con su superior, aunque enmarcan esas prácticas dentro de un sistema de coerción. La mayoría denuncia además no sólo una exigencia laboral desproporcionada, sino también haber tenido que ceder a realizar tareas domésticas constantes para el acusado.

Catorce mujeres acusan a un catedrático de la Universidad de Barcelona de coerción sexual y abuso de poder durante décadas Ver más

Según publicó infoLibre en su día, a la Universitat de Barcelona llegaron entre los años 2023 y 2024 un total de 39 denuncias, 17 quejas y 14 consultas en el ámbito de la igualdad y la no discriminación, siendo las más relevantes las primeras, pues se trata de casos que vulneran los derechos de algún miembro de la universidad. Pero de esas casi cuatro decenas de denuncias, sólo cinco conllevaron la apertura de expedientes disciplinarios a personas de su comunidad universitaria por conductas machistas y casos de acoso sexual. Otras 16 dieron lugar a la activación de la comisión técnica, 17 se archivaron –por distintas razones, como el desistimiento de la persona denunciante o por no encajar en la tipología de casos previstas– y en un caso se derivó a otra unidad de la universidad.

Flecha se atrinchera en su inocencia

El catedrático insiste en negar los hechos denunciados, pero además enmarca las acusaciones en una suerte de campaña difamatoria en su contra y asegura que los testimonios son en realidad una respuesta ante su apoyo a la lucha contra la violencia machista.

"Las citadas acusaciones son totalmente falsas y fruto de una perversa fabulación basada en el anonimato", aseguraba en un comunicado publicado en redes sociales este sábado.