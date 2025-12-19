Sumar avisa al PSOE de que pondrá en riesgo la coalición si persiste en su "inmovilismo"

Sumar ha lamentado que el PSOE no haya ofrecido en la reunión mantenida este viernes ninguna propuesta ante los casos de presunta corrupción y acoso sexual que afectan a los socialistas, y ha avisado a sus socios de Gobierno de que pondrán en riesgo su acuerdo de investidura si persisten en su "inmovilismo".

En una nota de prensa tras la reunión celebrada este viernes en el Congreso, a la que han asistido representantes políticos del PSOE y del espacio de Yolanda Díaz, Sumar ha vuelto a acusar a los socialistas de "inmovilismo" y de no dar explicaciones a la ciudadanía ante los casos de presunta corrupción y las denuncias de acoso sexual que afectan a este partido.

"Consideramos que la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no deberíamos permitirnos teniendo tantos retos por delante", ha concluido Sumar.

La reunión, de alrededor de dos horas de duración, ha finalizado sin ningún avance significativo, "más allá de la cordialidad y las buenas palabras", según Sumar, y sin propuestas alternativas por parte del PSOE ante la situación de crisis que viven los dos socios.

El encuentro ha sido de bajo perfil ya que no ha asistido ningún miembro del Gobierno, sino responsables del PSOE y de los partidos que integran el espacio Sumar en el Gobierno.

En concreto, ha acudido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, junto a su adjunto, Borja Cabezón, y por parte de Sumar la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Organización de los comunes, Lidia Muñoz; la de IU, Eva García Sempere, y Eduardo Rubiño, miembro de la Ejecutiva de Más Madrid.

Pese a su descontento con la reunión, Sumar ha señalado que el PSOE "tiene la oportunidad de relanzar la legislatura en todos los frentes" y ha insistido en la necesidad de poner en marcha medidas contra la corrupción, de impulsar la agenda social y de hacer cambios en el Gobierno "para desarrollar con fuerza la segunda parte de la legislatura".

Todo ello pese a que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó el pasado lunes hacer una remodelación del Ejecutivo.

"Somos conscientes que este Gobierno se enfrenta a una élite judicial, económica y política que lleva años intentando frenar por todos los medios a su alcance el cambio en nuestro país, pero eso no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones", dice Sumar.

Sumar insiste en un cambio del Gobierno y cree que el PSOE se está equivocando: “Esto solo impulsa a Vox” Ver más

En su opinión, la actitud "inmovilista" del PSOE "favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha".

Por ello, Sumar subraya que en los próximos días seguirán negociando con el PSOE para aprobar en los próximos Consejos de Ministros medidas como la moratoria de los desahucios, garantizar los suministros básicos de los hogares o contener el precio de la energía y los alimentos.

No obstante, los de Yolanda Díaz sostienen que hay que ir más allá e instan al PSOE a "concretar el nuevo impulso a la legislatura" en la próxima reunión que haya de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, un encuentro que se ha celebrado en dos ocasiones en lo que llevamos de legislatura con la presencia de ministros.