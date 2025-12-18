Paseo literario por la filosofía del aforismo

La vida en un trazo. El aforismo español contemporáneo: una perspectiva filosófica (siglos XX-XXI) - Javier Recas Bayón

Cypress Cultura, Sevilla, 2025

Javier Recas nos escribe en el prólogo de La vida en un trazo. El aforismo español contemporáneo: una perspectiva filosófica (siglos XX-XXI): “La realidad es que existe una profunda discordancia entre el enorme auge del aforismo en nuestro país y el conocimiento que se tiene del panorama del género, no ya de su tradición ancestral sino también de su desarrollo.”. Así, con estas palabras y con esta convicción, conocimiento y necesidad, el autor nos entrega este ensayo para estudiar y profundizar en la historia reciente de este género que se cultiva desde el origen de las civilizaciones.

Javier Recas Bayón (Madrid, 1961) es aforista, filósofo y pintor. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Instituto, ha desarrollado una extensa actividad docente e investigadora. Ha publicado numerosos trabajos sobre el aforismo y los grandes autores del género. Entre sus ensayos destacan: Relámpago de lucidez. El arte del aforismo (2014); Una aguda y grácil miniatura. Notas sobre el aforismo (2020); El arte de la levedad. Filosofía del aforismo (2021). Es responsable de varias ediciones de clásicos de la brevedad: Publilio Siro, Marco Aurelio, Benjamin Franklin y Mark Twain. Como aforista ha publicado el libro Un viento propicio (2024).

En este volumen de más de setecientas páginas nos dice Recas que “el aforismo español actual no es el fruto tan sólo de las reflexiones solitarias en la mente de inteligentes creadores, por muy lúcidas que sean: hunde sus raíces en los aforistas que les precedieron, desde el gran Baltasar Gracián (posiblemente, el más grande de los aforistas españoles) hasta los clásicos de la primera mitad del XX, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, José Bergamín… y tantos otros. Todos ellos forman una cadena que llega hasta hoy, en ella está el humus germinal de lo que actualmente se escribe”.

También explica el autor que su “propósito ha sido mostrar en qué medida y de qué forma está presente el elemento filosófico en cada uno de los autores que forjan la historia actual del género. Esta es y no otra la cuestión relativa a la perspectiva filosófica que, como indica el subtítulo, conduce todo nuestro análisis. Desde este planteamiento, entre los autores que hemos comentado los encontramos proclives al aforismo de tono filosófico y otros que optan por versiones de corte más lúdico, lírico o emotivo”.

El libro está estructurado en dos partes que se complementan, la primera titulada: “Filosofía y aforismo”, que se subdivide en cinco apartados: 1. Una relación tormentosa. 2. Filosofía del aforismo. 3. Las modalidades de la filosofía del aforismo. 4. La verdad en el aforismo. Y, 5. Las modalidades del aforismo y su relevancia en la aforística actual. Esta sección es teórica y más breve que la segunda pero de una hondura y conocimiento profundos.

La segunda parte: “Panorama del aforismo español contemporáneo y su dimensión filosófica”, se subdivide en dos grandes apartados: 1. Clásicos contemporáneos del aforismo español en donde se incluyen los “Nacidos antes del siglo XX” (Ramón y Cajal, Unamuno, A. Machado, Juan Ramón, Gómez de la Serna, Bergamín, entre otros), los “Nacidos entre 1900 y la Guerra Civil” (Ramón J. Sénder, Max Aub, María Zambrano, Cirlot, Tierno Galván, Sánchez Ferlosio, Dionisia García, Pérez Estrada, entre otros) y 2. Nuevas voces del aforismo español contemporáneo, en donde se incluyen los “Nacidos después de la Guerra Civil” (EugenioTrías, Vicente Verdú, Emilio López Medina, Ignacio Gómez de Liaño, Jorge Wagensberg, Ángel Gabilondo, Manuel Feria, entre otros), los “Nacidos en la década de 1950” (Manuel Neila, Ramón Eder, Fernando Menéndez, Florencio Luque, Carmen Canet, Miguel Ángel Arcas, Juan Kruz, Elías Moro, entre otros), Los “Nacidos en la década de los 60” (José Ángel Cilleruelo, Carlos Marzal, Benjamín Prado, Mario Pérez Antolín, Ricardo Virtanen, Javier Sánchez Menéndez, José Luis Trillo, Juan Varo, entre otros) y los “Nacidos después de 1970” (Francisco Ferrero, Benito Romero, Demetrio Fernández Muñoz, entre otros).

A cada autor dedica una biografía de su trayectoria literaria, así como una selección amplia de su obra. Un trabajo arduo y completo, en donde va comentando las características y particularidades de los aforismos de cada uno de los autores. Muy singular que a cada uno de ellos, bajo su nombre y fecha de nacimiento y fallecimiento (en su caso) les ponga un título significativo respecto al carácter de estas brevedades. Aparte del estudio de este ensayo tan completo, es realmente importante como antología ya que recoge una gran muestra de la obra aforística de estos escritores.

La vida en un trazo es un libro necesario, traza magistralmente y contribuye de una manera rigurosa a un acercamiento exhaustivo tanto para un lector interesado y cultivado como para aquel que quiera acercarse a conocer la historia de este género desconocido y fascinante que contiene en sus frases la vida misma.

*Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro es 'Telegramas' (Editorial Libros del Aire, 2025).