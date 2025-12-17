El PSOE asume ya el golpe en Extremadura mientras las izquierdas esperan "coger aire" para el ciclo electoral

La campaña extremeña llega a su último suspiro. El viernes por la noche los políticos cerrarán los mítines y la única palabra que se escuchará será la de los ciudadanos en las urnas el domingo. Las candidaturas progresistas encaran estas horas con una diferentes sensaciones: el PSOE asume ya un golpe el domingo mientras que la izquierda alternativa cree que mejorará sus resultados y que “cogerá aire” a nivel nacional.

Las encuestas apuntan a que María Guardiola (PP) será la ganadora de la noche, aunque no conseguirá la mayoría absoluta que soñaba, en tanto que dependerá más de un Vox al alza. Los barómetros dan al PSOE un mal resultado, muy por debajo de los 28 diputados actuales y en mínimos casi históricos. En cambio, Unidas por Extremadura podría aumentar su representación en la Asamblea.

Los socialistas se aferran en este tramo final de la campaña a la idea de que las encuestas no reflejan su voto real y que les irá mejor de lo pronosticado. Pero dirigentes del PSOE a nivel autonómico como nacional asumen que no será una buena noche para el partido, que en las últimas elecciones logró ser primera fuerza en votos aunque perdió la Junta por el pacto entre Guardiola y la ultraderecha.

El PSOE teme más a la abstención que a un trasvase al PP

En el PSOE ponen el foco en el día después y en que es un fracaso para el PP convocar para depender todavía más de la ultraderecha. “La que más se ha equivocado ha sido Guardiola. Pensaba que iba a tener la absoluta, pero no va a ser así. Y no tiene capacidad para dialogar como se ha demostrado durante estos años”, señalan fuentes socialistas extremeñas.

Un veterano socialista de Extremadura, curtido en decenas de campañas, hace este análisis: “El PP quería aprovechar la debilidad del PSOE, pero los votos socialistas no se van así porque sí al Partido Popular. Nosotros tenemos un suelo electoral. Hay muchos votantes de izquierda que no se van a pasar a la derecha. Una pequeña parte se irá a Unidas por Extremadura. Y nuestro problema es la gente que se quede en casa”.

En el centro de las miradas del PSOE está la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, imputado por el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando era el jefe de la Diputación de Badajoz. Su perfil como número uno es criticado dentro del partido, pero, como recuerdan en la dirección federal, él ha ganado dos congresos entre los militantes en los últimos dos años.

Otra fuente del PSOE extremeño hace esta radiografía de Gallardo: “Él arrastra una situación sobrevenida, que le ha perjudicado. Pero ha cometido también errores como su aforamiento cuando fue imputado. Debería haber ido a la Asamblea antes para hacer oposición a Guardiola. No calculó bien los riesgos y sus formas no fueron las más idóneas. Su imagen le penaliza en unas elecciones”.

Asimismo, los socialistas extremeños reconocen que también sufren por la situación nacional en un momento en el que el PSOE se ve azotado por los escándalos de corrupción que el PP aprovecha. Por ejemplo, este miércoles pasó por la comisión de investigación del Senado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Además, durante estos días los socialistas acumulan denuncias por acoso machista entre varios dirigentes que han zarandeado internamente al partido y han impactado especialmente entre las mujeres, la mayor bolsa de votantes ahora mismo de esta formación.

Por eso, sobre todo, en estos momentos en el PSOE confían en los votantes fieles a la siglas del socialismo extremeño: “Hay una base sólida todavía”. Y rezan para que no haya una gran abstención, especialmente entre los progresistas de los núcleos urbanos.

En el PSOE sí detectan que el PP se ha puesto “muy nervioso” en los últimos días y constatan que Guardiola no ha hecho una buena campaña, por lo que, creen, Vox va a subir y va a condicionar todavía más a los populares. El propio líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha asumido que es muy difícil lograr esa mayoría absoluta.

¿Y cómo afectará a nivel nacional? En La Moncloa y Ferraz tratan de rebajar el impacto de esta primera cita del ciclo electoral. El propio Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante la copa de Navidad, reflexionó que la dinámica territorial es diferente a la nacional y que cada comunidad tiene sus claves en las urnas. Según él, el PP se “equivoca” en esta estrategia de adelantos autonómicos.

La experiencia extremeña de las izquierdas

En cambio, hay mejores sensaciones en Unidas por Extremadura, la lista de la izquierda transformadora, que espera aumentar sus cuatro diputados (la encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser les da entre cinco y seis). Uno de sus grandes logros es que ha sido una candidatura de unidad en mitad del fragmentado universo de las izquierdas (es una lista de IU y Podemos, apoyada externamente por Sumar).

La lista encabezada por Irene de Miguel busca durante estas horas captar principalmente a los socialistas desencantados presentándose como la alternativa real al creciente dominio de las derechas y poniendo especialmente sobre la mesa un programa de defensa del Estado del Bienestar y en contra de la energía nuclear. Otra de sus grandes bazas ha sido el trabajo constante durante esta legislatura y haber estado presente en todo el territorio.

Pero, además, en el resto de autonomías están muy atentos a lo que ha pasado en Extremadura. Como señalan fuentes del ala gubernamental de Sumar: “Después de un mal ciclo autonómico, esto va a hacer que coja aire el espacio. Como va a pasar también luego en Andalucía, donde Antonio Maíllo es muy reconocido”.

Asimismo, un buen resultado de ese espacio con una candidatura sin ruido puede servir de cara a la negociación exprés que se ha iniciado en Aragón, donde se han convocado elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero. IU, CHA y Podemos se han puesto ya en contacto ante un proceso muy complicado de confluencia, pero que, al menos, se ha iniciado sin vetos.