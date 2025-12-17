Cerdán niega la financiación irregular del PSOE y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores de la comisión, pero ha aprovechado la primera pregunta para realizar una intervención.

Cerdán ha denunciado que “ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía”.