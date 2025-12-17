Transparencia total
'CASO KOLDO'

Cerdán niega la financiación irregular del PSOE y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"

  • El exdiputado acude por segunda vez a la Comisión de investigación del 'caso Koldo'
  • El exsecretario de Organización del PSOE denuncia que este "procedimiento no respeta ninguna garantía"
Santos Cerdán, en el Senado, para comparecer por segunda vez en la Comisión Koldo
Santos Cerdán, en el Senado, para comparecer por segunda vez en la Comisión Koldo Borja Sánchez-Trillo | EFE

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores de la comisión, pero ha aprovechado la primera pregunta para realizar una intervención.

Cerdán ha denunciado que “ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía”.

