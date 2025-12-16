El PSOE intenta calmar la preocupación de unos socios que tampoco apuestan por la ruptura

La comparecencia de Pedro Sánchez y sus mensajes políticos de fin de año no han calmado los nervios de los socios del Gobierno. En las formaciones que sustentan el Ejecutivo, empezando por Sumar, la inquietud crece conforme pasan las horas y no entienden que el PSOE no dé pasos más potentes para tratar de salvar la legislatura. La sensación de abismo se extiende entre los dirigentes progresistas, que todavía no quieren saltar al vacío permitiendo un Ejecutivo del PP y de Vox.

El PSOE y Sumar siguen sin resolver la profunda grieta que les separa en estos momentos. Los de Yolanda Díaz han encontrado en Pedro Sánchez un muro infranqueable a sus exigencias de hacer un profundo cambio de Gobierno para relanzar el Ejecutivo. Y hay mucha desazón entre los miembros del socio minoritario, que ahora focalizan su frustración en una futura reunión con el PSOE.

Los socialistas se han abierto a un encuentro con Sumar, pero la idea que tienen es que el equipo del PSOE esté pilotado por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y miembros de la dirección. Todavía no hay fecha, pero podría ser esta semana, según fuentes del PSOE. No obstante, la señal del socio minoritario es que no quiere romper el Gobierno.

Gran preocupación en Sumar, pero sin ganas de hacer caer a Sánchez

En un comunicado, los partidos que integran el ala de Sumar (Más Madrid, IU, los comunes y Movimiento Sumar) explicitaron este martes su malestar al considerar que Sánchez ha perdido una oportunidad con “claridad y contundencia”: “Esta situación no puede abordarse desde la inacción o desde la continuidad sin cambios”.

Pero no quieren romper la baraja a pesar de este enfado: “Reafirmamos nuestro compromiso con impulsar y acelerar la agenda social y democrática del Gobierno. Los avances logrados durante la legislatura han sido fruto del trabajo y de la exigencia de nuestra coalición, y seguiremos actuando con responsabilidad para garantizar que el Ejecutivo cumpla con el mandato recibido en las urnas”.

Fuentes de la dirección de Sumar hacen este análisis: “No queremos salirnos del Gobierno, sino salvarlo. Tenemos interés en que siga, al otro lado están el PP y Vox. Estamos presionando y hablando también con otros grupos como EH Bildu y ERC”. Pero también lanzan este aviso: “No vamos a cargar sobre nuestras espaldas la crisis del PSOE. No vamos a estar de palmeros, vamos a ver cómo evoluciona”.

La opción de salirse del Gobierno no es la predilecta, pero el debate está servido dentro de las filas de Sumar. Por ejemplo, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, señaló que se debe exigir un impulso al PSOE, pero indicó: “Si eso no ocurre, tendremos que replantearnos desde dónde se apoya al Ejecutivo, porque ese apoyo no tiene por qué ser necesariamente desde dentro. Hay muchos partidos que sostienen al Gobierno y no todos forman parte de él”.

El diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, explicó también que en los próximos días su formación tendrá un debate sobre cómo se relacionará con el Ejecutivo a partir de este momento. "Es hora de exigir transparencia y responsabilidades políticas. Y si no hay una respuesta satisfactoria replantearnos nuestro apoyo y no permitir iniciativas", precisó el parlamentario, que está integrado en el grupo de Sumar.

Pilar Alegría, que este martes ofreció su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno antes de lanzarse a la carrera electoral de Aragón, pidió desde el ala socialista a Sumar “no perder el horizonte” porque quedan dos años de legislatura y la “responsabilidad” conjunta de gobernar. En Moncloa siguen insistiendo en que el cambio del Ejecutivo será limitado para nombrar a una mujer como portavoz.

Gestos a Cataluña y Euskadi

El Gobierno sigue lanzando gestos a los socios, especialmente a los nacionalistas para mantener el hilo del bloque de investidura. El próximo día 29 el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, pilotado por el PNV, sellarán en la comisión mixta de transferencias cinco nuevas transferencias, en asuntos como las prestaciones por desempleo, Salvamento Marítimo y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Estos movimientos se unen a los que Sánchez anunció este lunes con la vista puesta en una reunión con Oriol Junqueras (ERC), además del impulso para que Cataluña y Euskadi tengan una mayor participación en organizaciones internacionales como la Unesco y la Organización Mundial del Turismo.

El Consejo de Ministros de este martes también dio el visto bueno al convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya para la financiación de mil millones de euros del sincrotrón ALBA, situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Pero las presiones siguen llegando desde los socios. ERC, por ejemplo, exige a los socialistas que se muevan también en el terreno social para dar sentido a la legislatura. Por ello, piden al PSOE con iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, como ya han hecho Sumar y Podemos, que se prorroguen algunas medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, que expira el 31 de diciembre.

En Junts el discurso pivota en otro sentido en estos momentos después de dar por rotas las relaciones con los socialistas, aunque desoyen los cantos de sirena que llegan de la derecha para tumbar a Sánchez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, insistió: "Si alguien quiere dar un paso al frente, saben que nosotros estamos dispuestos".

En cambio, el momento crítico del Gobierno lo está utilizando el partido de Carles Puigdemont para armar la idea de creación de un “frente común” con partidos independentistas como ERC para lograr un salto en el “reconocimiento nacional de Cataluña”, en un momento en el que ve cómo Aliança Catalana le devora en las encuestas. Para ellos, la solución no pasa por una reunión como ha solicitado Esquerra con Sánchez.

El Gobierno tiene fe en estos momentos de poder reconducir la situación con Junts. El presidente confesó en la copa de Navidad a los periodistas que se puede abrir “una ventana de oportunidad” con los posconvergentes si se van cumpliendo todos los acuerdos, además de que confía en que se puede aplicar, con el visto bueno del TJUE, definitivamente la amnistía a Carles Puigdemont a principios del año que viene.

Desde Podemos, Ione Belarra recordó que la decisión de ir a elecciones sólo depende de Sánchez, pero lanzó este análisis políticos tras los últimos mensajes del presidente: "A lo mejor sigues en el Gobierno unos meses, pero la realidad es que hace mucho tiempo que políticamente te has ido".