Ione Belarra acusa al Gobierno de alimentar a PP y Vox por su inacción y "no hacer nada"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este domingo que lo que alimenta al PP y a Vox es un gobierno "que no hace nada" y ha advertido a los socialistas de que "lo que viene después de gobiernos progresistas que defraudan a la gente que les votó" es la derecha y la extrema derecha.

Belarra ha respondido así a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles acusó a la dirigente de Podemos de pronunciar discursos que "alimentan a la ultraderecha" y a la formación morada de pensar que el azote al Gobierno es la mejor estrategia electoral.

Belarra ha intervenido este domingo en el acto 'Es preciso soñar', junto con la eurodiputada del partido Irene Montero, y el secretario del Organización de Podemos, Pablo Fernández, en el marco de la Universidad de Otoño, donde ha recordado cómo Irene Montero dijo en el Congreso que la forma de "parar los pies a la derecha" era con "más derechos".

"No se puede decir que el Gobierno se comporta como un fondo buitre y me dicen que le hago el juego la derecha", ha indicado la responsable de Podemos, que se ha comprometido a exigir la intervención del mercado de vivienda, de tal forma que si las casas no son para vivir, no se puedan comprar.

Los participantes en el acto han tenido todos palabras de apoyo para el pueblo palestino y han denunciado que Israel está rompiendo "sistemáticamente" el alto el fuego.

La dirigente de Podemos ha asegurado que ni se trata de un acuerdo de paz ni de un alto el fuego lo firmado en Egipto sino que fue una "cumbre de impunidad" que no van a permitir.

"La desobediencia en tiempos de injusticia es una obligación ética y moral", ha dicho Belarra que ha animado a mantener la presión política y las movilizaciones y ha explicado que solo piden algo básico como es justicia, "lo mínimo que hay que hacer para un pueblo que lo ha perdido todo".

También Pablo López ha considerado deplorable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoye "el plan de negocio" que no reconoce al Estado de Palestina y permite "la impunidad de los genocidas", mientras que Irene Montero ha animado a seguir movilizándose "contra el plan ilegal de negocio y de colonización".

La eurodiputada Irene Montero ha insistido también en que ser de izquierdas es la única manera de parar a "las derechas antidemocráticas": "Si no hay izquierda fuerte después de Sánchez va a venir Santiago Abascal", ha sostenido.

Irene Montero, que ha acusado al PP de practicar una "gestión homicida", ha señalado que ese partido es un "auténtico peligro", y especialmente para las personas inmigrantes, mientras el PSOE, dice a Podemos "que le hacemos el juego a la derecha". Y ha asegurado que si llegan al Gobierno regularizarán y darán la nacionalidad española a medio millón de personas.