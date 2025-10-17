Desahucios estables, ocupación residual

Los desahucios siguen ocurriendo en Galicia. Son muchos menos que en plena gran recesión, prácticamente la mitad, pasando de unos 2.000 anuales hace poco más de una década a alrededor de un millar por año en la actualidad. La reducción se debe fundamentalmente a la disminución de los desalojos por impagos de hipotecas entre ecos de la burbuja de principios de siglo, actualmente escasos.

Los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre de 2025 acreditan, en cualquier caso, que los desalojos continúan en Galicia. La cifra es relativamente estable, en el entorno de los trescientos por trimestre, y más del 85% son por falta de pago en viviendas alquiladas: 273 entre marzo y junio de 2025 frente a una treintena de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias.

Esta tendencia a la estabilidad o a cierta disminución alcanza también a otro fenómeno vinculado a la vivienda que, paradójicamente, tiende actualmente a tener más eco político y mediático que los desahucios pese a ser objetivamente mucho más escaso: las ocupaciones ilegales de vivienda. Tan cierto es que ocurren como que su peso es residual, atendiendo a los datos oficiales del Poder Judicial.

Durante ese trimestre los juzgados gallegos recibieron 15 nuevos casos por “ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son siete menos que en el trimestre previo y nueve menos que en el mismo período del año anterior. De este modo, los desahucios en el segundo trimestre multiplican por 20 los nuevos casos de ocupación que acaban en demandas judiciales.

La disminución interanual en los nuevos casos de ocupaciones es, por tanto, del 37,5 %. En este indicador, no obstante, precisamente por su escasez las variaciones porcentuales suelen ser poco ilustrativas. Sí lo es más la incidencia del fenómeno por cada 100.000 habitantes, situada en Galicia en 0,6 casos, cuatro décimas por debajo de la media estatal.

En el caso de los desahucios en viviendas alquiladas la incidencia en Galicia se sitúa en 10,1 casos por cada 100.000 habitantes mientras la media estatal está en 10,9. Los lanzamientos por impago de hipotecas registran una incidencia de 1,2, menos de la mitad de la media estatal, de 2,5 por cada cien mil personas.