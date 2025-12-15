El PP necesitaría a Vox para gobernar tanto en Extremadura como en Andalucía

La semana de las elecciones en Extremadura llega cargada de encuestas. El Partido Popular (PP) mejorará su presencia en el parlamento extremeño y alcanzaría los 30 escaños (dos más que en las anteriores elecciones y a solo tres de la mayoría absoluta), según la encuesta de 40dB para El País y la SER. En Andalucía, el siguiente horizonte electoral, los populares se quedarían rozando la mayoría absoluta, de acuerdo con la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), el CIS Andaluz, publicada este lunes. En ambos casos Vox resultaría una pieza clave para gobernar y aumenta su presencia en ambos parlamentos.

En Extremadura, la actual presidenta popular y candidata a la reelección, María Guardiola, dependería del apoyo de Vox, que doblaría su presencia, o de la abstención de la izquierda para gobernar. El PSOE perdería siete escaños y se quedaría en los 21, con una pérdida de voto de casi nueve puntos porcentuales (del 39,9% al 31,2%). De hecho, 40dB estima que un 11% de sus votantes de 2023 podrían irse hacia el PP y un 14,6% a la coalición de Podemos-IU y Alianza Verde.

En este espacio a la izquierda del PSOE, esta coalición mejoraría en dos puntos porcentuales los resultados de 2023 y pasaría de tener cuatro escaños a cinco.

El PP, al límite de lograr la mayoría absoluta en Andalucía

Andalucía será la siguiente cita electoral, aunque de momento, tampoco el PP tendría garantizada la mayoría absoluta.

El barómetro de noviembre del (CENTRA) recoge una encuesta de estimación de voto realizada entre los días 17 y el 28 de noviembre pasados que revela que el PP se mantiene como la fuerza política más votada, seguida del PSOE, que tendría el 21,4% de los votos y entre 25 y 28 escaños, mientras que Vox se situaría como la tercera fuerza, con el 17,5% de los sufragios, equivalentes a entre 19 y 22 escaños.

El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía/Sumar que, con el 7,5% de los votos, lograría entre cinco y seis representantes en el Parlamento Andaluz, mientras que el quinto sería para Adelante Andalucía, que alcanzaría el 6,1% de los apoyos, que le podrían suponer entre dos y tres escaños.

Respecto al anterior barómetro de septiembre, el PP baja levemente y pierde medio punto, ya que entonces registró un 40,7% de estimación de voto y un resultado de entre 54 a 56 diputados, quedándose también en la frontera de la mayoría absoluta.

El PSOE también baja en comparación con la última encuesta, cuando registró una horquilla de entre 26 y 29 diputados y pierde casi un punto, y Por Andalucía/Sumar experimenta el mayor descenso, con casi dos puntos menos de intención de voto, con un margen entonces de 6-8 diputados.

Vox es la formación que experimenta mayor subida respecto al anterior barómetro, ya que pasa de un 15,9 a un 17,5% de intención de voto y crecería de 16-18 escaños a 19-22, mientras que con menor aumento se sitúa Adelante Andalucía, que crece de un 6,1 a un 6,4% y mantiene su previsión de 2-3 escaños.

Este crecimiento de la tercera fuerza se refleja también comparación con los resultados de las elecciones andaluzas de junio de 2022, en la que Vox obtuvo el 13,5% de los votos y 14 diputados, con lo que es el partido con mayor crecimiento porcentual, un 4 por ciento más.

La encuesta, realizada en plena crisis de los cribados del cáncer de mama, refleja que en Andalucía, la mayor preocupación es la sanidad (22,3%), seguida del paro (15,4%) y del acceso y el precio de la vivienda (12,2%), mientras que a nivel particular, preocupan, además, los precios elevados, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo (13,1%).

El 84% de los andaluces considera la sanidad preventiva el principal capítulo al que los andaluces destinarían más inversión, por delante del acceso a la vivienda (79%), la calidad de vida para los mayores (74,7%) y la formación para el empleo (70%).