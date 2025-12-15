Competencia multa a 21 empresas de Monbus y Alsa con 1,6 millones y prohíbe a la Xunta contratarlas un año

La Comisión Galega da Competencia acaba de sancionar a 21 empresas de los grupos Monbus y Alsa, incluida la matriz del primero, con 1,6 millones de euros y la prohibición de recibir durante un año concesiones de transporte regular de la Xunta por repartirse ilegalmente el mercado en 2020. El Pleno de la comisión, controlado por el PP, rebaja la propuesta de sanción formulada hace cuatro meses por el funcionario que investigó el cártel con el que las firmas se repartieron ilegalmente cinco concesiones de transporte regular.

En marzo de 2023 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció que Monbus y Alsa se habían repartido ilegalmente el mercado de las líneas de bus de transporte regular en el concurso público convocado por la Xunta para renovarlas en 2020, sentencia que después fue ratificada por el Tribunal Supremo. La justicia censuró que la Comisión Galega da Competencia ni investigase el caso a pesar de recibir denuncias al respecto y la obligó a abrir un expediente sancionador.

Ese expediente obligado por la justicia terminó su fase de investigación el pasado septiembre con la propuesta por parte del investigador del caso, revelada en exclusiva por Praza.gal, de sancionar a 14 empresas del grupo Monbus y seis del grupo Alsa con multas que sumarían 1,77 millones de euros. También se proponía la prohibición de participar en cualquier concurso público de transporte de pasajeros por carretera de cualquier administración en Galicia durante un año.

Esa propuesta, junto con las alegaciones formuladas por las empresas, fue evaluada por el Pleno da Comisión Galega da Competencia, que con fecha de este martes 9 de diciembre acaba de decidir la sanción final, rebajada respecto de la propuesta del investigador. El Pleno estuvo compuesto por el presidente de la comisión, Ignacio López-Chavez, y los vocales María Teresa Cancelo y Daniel Neira Barral, los dos primeros exdiputados del PP.

La sanción final varía las multas concretas que recibe cada empresa en función de su volumen de negocio e implicación en el amaño de los contratos y hace pasar el monto final de 1,77 millones a 1,6. Pero si antes eran 20 las empresas sancionadas ahora en el listado final aparece una más ya que el pleno considera igualmente responsable a la matriz de Monbus, Grupo de Autocares Monbus SL.

Respecto a la prohibición de contratar, la propuesta del investigador era que se estendiera a cualquier concurso de transporte de pasajeros por carretera de cualquier administración de Galicia durante un año. Sin embargo, la sanción final la reduce a concursos de transporte público regular de viajeros por carretera de la Xunta.

En 2023 la sentencia del TSXG que analizó el concurso público de la Xunta de 2020 señaló que "el hecho de que Alsa y Monbus concurriesen en UTE [unión temporal de empresas] a cinco lotes (entre ellos, los cuatro de mayor importancia económica) y sin concurrir por separado a ninguno de los otros 24 lotes, no puede interpretarse, conforme a las reglas de la lógica y las pautas de la experiencia, como una 'casualidad' sino que ha de considerarse como una 'causalidad' de un acuerdo, previo". Una actuación que "no está justificada y responde a la conducta, prohibida, de repartirse el mercado", sentencia el TSXG.

Y eso es lo que ahora concluye Competencia, señalando que "existe una amplia y extensa cantidad de indicios acreditados", "la participación en ellos de las empresas denunciadas es evidente", hay un "nexo causal entre los hechos ejecutados por las empresas y la infacción" y "una influencia decisiva, dominante y determinante de la empresa Grupo Autocares Monbus SL sobre el resto de las empresas que forman parte del grupo Monbus".

La sanción de Competencia puede ser recurrida ante la justicia ordinaria, lo que puede suponer varios años de demora hasta que los tribunales la confirmen o corrjan.

Además de esta investigación, la Comisión Galega da Competencia tiene también abierta otra similar, "por posibles conductas relacionadas con prácticas anticompetitivas" en otro concurso público de la Xunta, en este caso convocado en 2021 por la Consellería de Educación para renovar el transporte escolar. En esta investigación el acuerdo de incoación señala 19 empresas, de las que 11 son del grupo Monbus.