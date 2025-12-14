Transparencia total
El alcalde de un pueblo de Valladolid se da de baja en el PSOE: "Hasta aquí, ya basta"

  • El socialista se ha dado de baja en su partido tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual
  • Defiende que pese a su marcha entiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Carlos Luján (Europa Press)

El alcalde socialista del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, Noel Serna, una localidad de unos 860 vecinos, ha dicho "hasta aquí, ya basta" y se ha dado de baja en su partido tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual, según ha detallado este domingo a EFE.

La baja la planteó el pasado viernes, tras trascender la apertura de un expediente informativo interno al senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos, aunque no hay constancias dentro del PSOE de denuncias internas por posibles casos de acoso sexual.

Serna, que lleva 20 años afiliado al PSOE y Juventudes Socialistas, y cinco, de forma intermitente, como regidor de Montemayor, ha defendido que pese a su marcha entiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", y plantea su salida como un "toque de atención" para que cambie el rumbo.

El regidor, que seguirá como independiente, ha sostenido que aunque ahora le ha tocado al PSOE y antes lo fue al PP, no se puede dejar que por unos pocos se enturbie la política.

Serna ha echado de menos más información por parte de su partido, y un reconocimiento de lo que se ha hecho mal, "con sinceridad", ha añadido.

