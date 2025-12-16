De criticar la "crispación" a definirse como "fachosfera": así han cambiado los brindis navideños de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha pasado de querer "unir lo que nunca debió estar desunido" y de lanzar un "mensaje positivo de entendimiento y generosidad" en las fiestas navideñas frente a "la crispación que domina desde hace años la política nacional a pedir el “inicio del cambio” porque España debe "recuperar el orgullo, la prosperidad y el futuro que merece". Solo han pasado cinco años entre las dos felicitaciones, pero por el camino Feijóo se convirtió en el líder nacional del PP. Y comenzó a participar en la "crispación" de la que tanto renegaba cuando estaba al frente de la Xunta.

El mismo dirigente que llegó al PP nacional dispuesto a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez, decidido a "sacar la política española del enfrentamiento", distante con los postulados de la extrema derecha y convencido de que no iba a participar del "entretenimiento infantil" de la política española, ha acabado liderando la estrategia del ruido y de la hipérbole permanente contra el Gobierno central.

Para ello aprovecha todas las ocasiones, incluso la felicitación de la Navidad, que hasta ahora solía quedar al margen de la lucha partidista. Es más, la invitación del PP a la tradicional copa navideña, también está cargada de intenciones. "Aprovechando que no estás encarcelada, y en tu condición de agitadora ultra, de trabajadora de un pseudomedio o de representante de un medio de comunicación. El Partido Popular, como líder de la fachosfera, quiere compartir contigo un aperitivo para celebrar estas fiestas tan señaladas". Así reza el texto, en tono irónico, en el que invitan a los periodistas que cubren la actividad del PP de manera habitual.

"La Navidad es la época que nos une a todos"

Tanto la felicitación de este 2025 como la invitación a la copa de Navidad contrastan con las que el líder nacional del PP ha enviado en los dos últimos años. En la de 2024, Feijóo trasladaba sus "mejores deseos" que resumía en "alegría, buenos ratos y sobre todo, mucha salud". "Que 2025 llegue cargado de buenos deseos y podamos compartirlos. Un fuerte abrazo y feliz Navidad, feliz futuro y feliz España", señalaba la felicitación.

El texto de la invitación para los periodistas también era mucho más formal. Así, desde el departamento de comunicación trasladaban el día y la hora del evento y simplemente añadían: "Espero que podamos verte y celebrar". Durante ese encuentro, el líder del PP reconoció en conversación informal que Junts era "más coherente con su programa que el PNV" y destacó que era más fácil acordar con ellos frente a la "incoherencia" de los nacionalistas vascos, a los que situó como aliados "estructurales" del Gobierno central.

Por lo que respecta a las felicitaciones de 2023 y 2022 —este último fue el año en el que accedió a la presidencia del PP— también mostraban un tono cordial. "La Navidad es la época que nos une a todos. Que ese espíritu nos ayude a recuperar la cercanía para una España fuerte y unida. Feliz Navidad, prospero 2024", escribía en la felicitación de 2023. "Aunque el camino no es fácil de recorrer, siempre merece la pena", apuntaba el texto de 2022, en el que se adjuntaba una fotografía de los Reyes Magos llegando al portal de Belén.

Sus últimas felicitaciones como presidente de la Xunta

En una de sus últimas felicitaciones como presidente de la Xunta, en diciembre de 2020, el PP de Galicia publicó un vídeo en el que incluyó tanto a Sánchez como al entonces presidente Estados Unidos, Joe Biden, y al actual, Donald Trump, además del expresident catalán Quim Torra, al entonces líder nacional del PP, Pablo Casado, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, e incluso a la líder de BNG, Ana Pontón.

"Que estas fiestas tan entrañables sirvan para unir lo que nunca debió estar desunido. Que la política se inspire en la generosidad de los ciudadanos, y no los ciudadanos en la crispación de la política. Que estemos más juntos el año que viene de lo que lo hemos estado éste. Y que 2021 podamos recuperar el ánimo y la ilusión que intentó arrebatarnos el que ahora termina", era el mensaje que acompañaba el vídeo.

Así, el PPdeG subrayaba que todos los líderes del vídeo, con "diferente procedencia, ideología, credo o condición", conforman un "deseo conjunto de unidad ante las adversidades" que pudieran venir con el 2021 tras un difícil 2020 marcado por la pandemia. Es "una forma de evidenciar el potencial de la política cuando aparca las diferencias partidistas y se centra en ese entendimiento que tanto reclama la ciudadanía".

En su último año como presidente de la Xunta, Feijóo dejó aparcada la política nacional y centró su mensaje en la "gran familia" gallega. "Ni los momentos más duros pueden arrebatarnos el orgullo por esa Galicia que construimos los gallegos de hoy para los gallegos del mañana", fue su mensaje, en clave autonómica.