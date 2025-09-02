Fachosfera es un insulto, 'me gusta la fruta' no: así justifica el PP los ataques a Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró este lunes el nuevo curso político con una entrevista en RTVE —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que acusó a determinados jueces de hacer política, se comprometió a presentar los Presupuestos Generales del Estado —pero aseguró que continuará gobernando si no los aprueba—, admitió que se planteó dimitir tras el 'caso Cerdán' pero desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse.

En la entrevista, la periodista Pepa Bueno, que este lunes se estrenaba al frente del Telediario, le preguntó por los insultos que recibe, cada vez con más frecuencia, en espacios públicos como conciertos o eventos masivos. El socialista aseguró que los gestiona "con mucha paciencia" pero quiso dejar claro que "la polarización de España es asimétrica": "Yo no insulto, puedo defender mis ideas y criticar al adversario público", señaló.

Así, no dudó en nombrar a dirigentes políticos como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que han contribuido, a su juicio, a generar ese clima con insultos enmascarados como el de 'me gusta la fruta' o el 'que te vote Txapote': "La causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el ‘me gusta la fruta’ y en la barra libre para insultar", señaló. "Dejemos de insultar, defendamos nuestras ideas con convicción y vehemencia, pero con un mínimo de respeto", añadió.

Para tratar de demostrar lo contrario, la portavoz adjunta en el Congreso del Partido Popular y miembro de la dirección nacional, Cayetana Álvarez de Toledo, recuperó en redes el debate que se produjo entre Sánchez y el expresidente Mariano Rajoy en el año 2015 pocos días antes de las elecciones generales. Entonces, el socialista aseguró que el presidente del Gobierno tenía que ser "una persona decente" y que Rajoy no lo era. Una afirmación "ruin y mezquina", según le trasladó el conservador. Varios dirigentes de Génova, como la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, compartieron el vídeo de Álvarez de Toledo.

Este martes Muñoz, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, ha negado que Sánchez "no polarice" y que "no insulte". "Los espectadores se quedaron anonadados", ha señalado la portavoz popular, que ha citado expresiones como "fachoesfera" para argumentar que el presidente del Gobierno sí insulta y ha enumerado algunos comentarios de otros miembros del Ejecutivo central. "La visión que tiene de sí mismo es totalmente ajena a la realidad cuando se plantea como la persona que construye y que no polariza", dijo, aunque no entró a valorar insultos como el de Ayuso y otros miembros del su partido.

Además, el secretario general del partido, Miguel Tellado, también recordó el episodio con Rajoy en su cuenta de X. "Dejemos de insultar dice quien previamente ha acusado a los jueces de hacer política, antes de ser presidente le dijo a Mariano Rajoy que no era decente, desprecia constantemente al adversario que le ganó las elecciones y tiene de portavoz extraoficial a Óscar Puente, célebre ministro de Transportes no ejerciente que de cada cuatro palabras que dice tres son un insulto".