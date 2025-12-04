Yolanda Díaz avisa en plena cumbre con Marruecos de que "no habrá cesión de tierra saharaui"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" justo cuando España y Marruecos celebran su decimotercera reunión de alto nivel y en la que se mantiene el apoyo de Pedro Sánchez al plan autonomista de Rabat para la excolonia.

"Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta que aparece en un vídeo difundido a través de las redes sociales leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha.

Un mensaje respecto a la reunión de alto nivel con Marruecos: no podemos ceder ni un centímetro de tierra saharaui.



[image or embed] — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 4 de diciembre de 2025, 10:33

La también ministra de Trabajo termina la grabación con estas palabras: "Hoy y siempre, viva el Sáhara libre".

En la reunión de alto nivel que se celebra en el Palacio de la Moncloa participan también, junto a Sánchez, seis ministros, ninguno de ellos de Sumar, su socio en el Ejecutivo de coalición, que fue muy crítico, igual que sus socios de investidura y la oposición, con el giro radical que dio Sánchez al reconocer en abril de 2022 el plan autonomista de Rabat para el Sáhara.

Un plan que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que el pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara Occidental.