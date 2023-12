Sánchez lamenta los “insultos” y el “bajo nivel” de la oposición”: “Es deleznable el ‘me gusta la fruta”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó este miércoles, al hacer el balance del año, el “bajo nivel” de la oposición y aseguró que no es “aceptable” el catálogo de “insultos y descalificaciones” de las últimas semanas, confesando al respecto: “Es deleznable el ‘me gusta la fruta”.

Sánchez hizo estas reflexiones en el Palacio de La Moncloa, después del Consejo de Ministros en el que se aprobó el nuevo escudo social al ser preguntado sobre si estaba preocupado por los últimos episodios de agresiones a políticos de izquierdas por parte de Vox y del PP en los ayuntamientos de Madrid y de Cangas (Pontevedra).

El jefe del Ejecutivo denunció esa “polarización asimétrica” y quiso mandar un mensaje directo a los ciudadanos y a los medios de comunicación: “Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay partidos que somos asediados y líderes que instan al asedio”. El dirigente socialista remarcó que su “compromiso” es “no entrar en estas descalificaciones”: “No vamos a responder a la bronca con más bronca y vamos a hacer del respeto nuestra forma de hacer política”. Pero advirtió de que la lógica de la derecha con esta estrategia es provocar la “desmovilización y la desafección” ante futuras contiendas electorales.

“No es aceptable el nivel de descalificaciones e insultos en estas semanas de la oposición”, añadió Sánchez. Asimismo, indicó que debería ser “absolutamente reprochable y condenable”, desde el punto de vista social y mediático, “cuando se bromee con el ‘me gusta la fruta”. “Es absolutamente deleznable, demuestra el bajo nivel al que ha llegado la oposición", remarcó el también secretario general del PSOE

En ese punto, lamentó que muchos medios no denuncien estas situaciones. “Se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten”, añadió el presidente. Para enfatizar otra vez: “Hay que insulta y otros que somos insultados. Hay gente que asepsia sedes del PSOE y otros que somos asediados”. Asimismo, el jefe del Ejecutivo mostró su compromiso “absoluto y rotundo” con los derechos LGTBi en relación a la proposición de ley del PP aprobada en la Asamblea de Madrid que los recorta. “No vamos a dar ni un paso atrás”, subrayó, criticando a los gobiernos formados por el PP y Vox y a los “que gobiernan como si gobernara la ultraderecha”.

La crisis de Gobierno será el viernes

El presidente además avanzó que el próximo viernes dará a conocer a la persona que relevará a Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, incluso abriendo la puerta con sus declaraciones a que afecte a la propia estructura del nuevo Gobierno de coalición. "La crisis de gobierno ya les anuncio que será este viernes y que conocerán a los protagonistas el próximo viernes", dejó caer.

Aprovechó la rueda de prensa el jefe del Ejecutivo para exigir al PP que se pacte ya el Consejo General del Poder Judicial. Para él, no es asumible ni aceptable esta crisis institucional: “Es imperativo renovar el CGPJ en 2024”. “Si el Partido Popular considera necesario que interceda la UE, nosotros encantados”, remarcó. “No hay justificación”, apostilló sobre el bloqueo, para poner sobre la mesa los nombres de miembros de la Comisión Europea como Didier Reynders y Vera Jourova para ejercer ese papel de verificación.

El líder del Gobierno contestó también sobre la posición de España respecto a la operación en el Mar Rojo indicando que España no se opone a que se cree otra operación, pero no considera que se deba hacer al abrigo de Atalanta porque "no tiene el carácter ni la naturaleza". Por eso se mostró a favor de participara en una nueva que lancen la OTAN y la UE, y recordó que España es el país de la UE que participa en más misiones: "Tenemos más de 3000 soldados a lo largo y ancho".