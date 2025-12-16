No es solo la concertada, así vive la sanidad privada gallega de los fondos públicos

En plena polémica por la orden de reducir la atención a pacientes con el fin de ganar más dinero, dictada en un hospital madrileño por el grupo Ribera Salud (propietario también de los hospitales gallegos Povisa, Polusa y Juan Cardona) el Ministerio de Sanidad acaba de hacer público un informe de evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario estatal. El documento diferencia hospitales públicos, concertados y privados, y detalla no solo el gasto público en los dos primeros tipos, sino también en el tercero, revelando que en Galicia los fondos públicos pagan el 46% de las estancias o el 51% de las cirugías mayores ambulatorias registradas en los hospitales privados.

Según el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio, existen 19 hospitales privados en Galicia, de los cuales dos tienen conciertos sustitutivos o completos con el Sergas (Povisa en Vigo y el Centro Oncológico Gallego en A Coruña), siete tienen conciertos parciales y diez no tienen. Pero incluso aquellos que no tienen, pueden recibir financiación pública para acciones sanitarias específicas. De hecho, los fondos públicos pueden superar a los fondos privados en la financiación de diversas actividades sanitarias realizadas en los 17 hospitales privados gallegos sin convenio o con uno parcial.

Por ejemplo, el informe señala que, del total de cirugía mayor ambulatoria registrada en los hospitales privados gallegos sin concierto, el 50,7% del coste se financió en 2023 con fondos públicos, lo que sitúa a Galicia como segunda comunidad solo por detrás de Extremadura y muy por encima de la media estatal.

Otro de los conceptos analizados por el ministerio es la financiación de los procesos vinculados a las altas hospitalarias. Las tres comunidades autónomas con mayor proporción de financiación pública en centros privados no concertados, y por tanto no considerados parte del sistema nacional de salud, fueron Extremadura, Murcia y Galicia (40,1%).

Si se analizan las estancias registradas en hospitales privados no concertados, Galicia se acerca a la media nacional. Sin embargo, los datos aún muestran que casi la mitad (45,9%) del coste de las estancias en hospitales privados gallegos se financia con fondos públicos.

Los fondos públicos tienen un peso mucho menor en el número total de consultas registradas en hospitales privados. Aun así, Galicia es la segunda comunidad donde estos fondos públicos representan la mayor parte de la financiación de los hospitales privados, con un 18,9%, muy cerca de Castilla-La Mancha y el doble de la media nacional. Los fondos públicos tampoco tienen un peso significativo en la financiación de urgencias ni de las sesiones de hospitalización de día registradas en los hospitales privados gallegos.

El informe del ministerio también refleja que Galicia sigue siendo una de las tres comunidades con menor proporción de seguros privados, con tan solo el 24% de la población con algún tipo de seguro médico, lejos del 44,6% de la población madrileña. Sin embargo, partiendo de una situación aún menor, del 9%, los seguros privados en Galicia crecieron un 166,7% entre 2018 y 2024, lo que el informe atribuye a los retrasos producidos en ese periodo coincidiendo con la pandemia de COVID-19.