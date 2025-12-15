Pradas pide disculpas "por no haber podido hacer más" el día de la dana: "Es algo que llevaré siempre conmigo"

La exconsellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, había decidido no contestar a ninguna de las preguntas de los portavoces que integran la comisión de la dana en el Congreso. Pradas está imputada en la causa que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y había optado por "no contestar a nada" en su "calidad de investigada" y por "consejo" de su equipo de abogados. Sin embargo, después cambió de opinión y reaccionó a algunas de las preguntas de los portavoces.

En respuesta al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pidió "disculpas" a los familiares de las víctimas de la dana. "Pido disculpas por no haber podido hacer más. Si quiere se lo repito, está en las consideraciones —un documento de ocho páginas que entregará a los grupos tras la comisión—. Pido disculpas por no haber podido hacer más, es algo que llevaré siempre conmigo", dijo la exconsellera, entre lágrimas, después de que Rufián le dijera que "no tiene corazón". "No le voy a permitir que diga que me falta corazón", le respondió. Así, dijo que a las víctimas "se les debe escuchar, empatizar con ellas y con todo lo que dicen". Sobre los familiares, recalcó que deben ser "resarcidos": "Hay que buscar la verdad por las víctimas y por la reparación" de estas.

Pradas escuchó entre lágrimas el relato del portavoz republicano, que le recordó el caso de una niña china que murió en la dana después de estar horas agarrándose a una cuerda. Rufián le dio un trozo de esa cuerda. La exdirigente del PP protagonizó un duro rifirrafe con el dirigente catalán, al que acusó en dos ocasiones de ser "machista" por "responder por ella" y dirigirse a ella como "una persona" y no citar su nombre. Además, también criticó que este la llamara "mentirosa" amparándose en la instrucción de la jueza de la dana, que se ha mostrado dura en sus autos con el envío "tardío y equivocado" del mensaje Es Alert. "Si me llama mentirosa, al menos hágalo con rigor y datos, que no ha aportado ninguno", zanjó la exconsellera.

Pradas también repitió en varias ocasiones que ella estuvo "al pie del cañón", cuando el diputado de Compromís (Sumar), Alberto Ibáñez, le echó en cara que el día de la dana se retrasó la convocatoria del Cecopi dos horas —no comenzó hasta las 17— para que ella se fuera a "que se le viera con los bomberos forestales" en Carlet. Según Pradas, fue a realizar declaraciones ante la prensa y se cancelaron por el temporal. "Hay muchos testigos que saben que iba a hablar con medios de comunicación en Carlet", aseguró.

Críticas por hablar en 'Salvados', pero no en la comisión

La comisión, por la que han pasado el expresident Carlos Mazón, el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, la vicepresidenta Susana Camarero y el president de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, entre otros, había decidido citar a Pradas después de la entrevista de la exconsellera en el programa Salvados. En esa entrevista aseguró que "recibió órdenes de no molestar esa tarde al president", en referencia a Mazón, a través de Cuenca. Este último también le dijo que no podía confinar a la población.

Tras un año de silencio, Pradas cargó contra el que era su superior, que decidió cesarla unas semanas después de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 230 muertos. "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde debía estar", aseguró Pradas ante el periodista Fernando González Gonzo. Según la exconsellera, con ese cese "se estaba buscando una cabeza de turco" por mero "interés político".

Han sido varios los portavoces que le han recriminado a la exconsellera que acudiera a un programa de prime time a hablar sobre lo que sucedió el 29 de octubre de 2024, pero que no lo haga este lunes. En ese sentido, el diputado de EH Bildu, Mikel Otero, le preguntó directamente si cobró por esa entrevista. Pradas no contestó a esa cuestión, pero a diferencia de lo que había hecho durante los turnos de Javier Sánchez (Podemos), Águeda Micó (Compromís) e Idoia Sagastizabal (PNV), sí se se dirigó a Otero en varias ocasiones para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante las preguntas del parlamentario de EH Bildu, que le recriminó su responsabilidad como directora última del Cecopi, Pradas dijo que el "mando único" autonómico, que ostentaba ella como máxima responsable de la consellera de Emergencias, se contradice con la ley nacional. Otero le leyó entonces los planes nacionales y autonómicos que determinan cómo el mando único le corresponde al consejero de Emergencias, a ella en este caso, mientras Pradas negaba con la cabeza. "Hay otros órganos, lea el plan. Hay un comité asesor, dentro del grupo de seguimiento del riesgo, de cuatro miembros, tres son del Gobierno", argumentó la exconsellera.

Pradas se escuda en la desinformación: "No se esperaba un apocalipsis"

Pradas entregó un documento con sus consideraciones ante los grupos poco antes de finalizar la intervención. En ese documento, la exconsellera de Emergencias e Interior se escuda en la desinformación para justificar que el Ejecutivo de Mazón y ella, personalmente, no actuara antes ese mismo día. Así, afirma que no esperaba un "apocalipsis" ni una "explosión meteorológica" y se escuda en la falta de información "concreta" y "en tiempo real" de las agencias meteorológicas para anticipar y actuar.

La exconsellera reitera que estuvo "al pie del cañón" en Cecopi y también sobre el terreno, en la Ribera Alta, y lo contrapone con "otros" que no acudieron o se quedaron "en despachos". También subraya que su intención no es "reprochar" nada a técnicos ni al resto del Cecopi porque todos actuaron "humanamente" con los planes vigentes.

Sobre el Es Alert, sostiene que el Plan Especial de Inundaciones valenciano no lo regula –"ni uso, ni responsabilidades, ni umbrales"–, que apenas se había testeado y que faltan directrices técnicas nacionales y autonómicas. Además, también defiende que el criterio para enviar el mensaje fue "técnico" y que ella no ralentizó el envío, tampoco para esperar al expresident. Sobre sus comunicaciones con Mazón, afirma que informó de lo ocurrido pero no pidió autorización ni esperó su presencia para decisiones del Cecopi.