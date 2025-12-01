La exconsellera Salomé Pradas rechaza volver a declarar ante la jueza

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha rechazado volver a declarar ante la jueza instructora y se ha ratificado en su declaración del pasado 11 de abril.

La que fuera responsable de Emergencias de la Generalitat ha señalado en un escrito de alegaciones que no es necesario volver a prestar declaraciones. La jueza de la causa, en un auto del 28 de noviembre, había preguntado a la defensa de Pradas si quería volver a declarar a raíz de la entrevista que había proporcionado a La Sexta para el programa Salvados.

En él, publicado la noche del pasado domingo, contó el momento de su cese, veinte días después de la tragedia: "Me dice (Mazón) que va a hacer una remodelación del Consell, que yo tengo que salir y le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar". También aseguró que el expresidente "dijo cosas que no eran verdad" a través de intervenciones públicas en los últimos meses.

En el auto de la jueza, la magistrada acordaba requerir a su defensa para que manifestara en el plazo de un día si Pradas deseaba volver a declarar en sede judicial, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de esta entrevista del programa 'Salvados'.

Sin embargo, la exconsellera argumenta que en el estado actual del procedimiento con las manifestaciones realizadas, ya ha proporcionado "todos los elementos fácticos que obran en su conocimiento" y añade Pradas que se ratifica en el contenido íntegro de la declaración que prestó el 11 de abril y queda a disposición del juzgado para cualquier diligencia que sea necesaria, en función del avance de la instrucción, "sin que proceda en este momento una nueva declaración".