Salomé Pradas rompe a llorar ante la jueza y admite que no tenía experiencia en gestión de emergencias

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha admitido este viernes en su declaración como investigada ante la jueza de Catarroja, entre sollozos y varias interrupciones por su estado emocional, que no tenía experiencia en la gestión de Emergencias. A su vez ha facilitado a la jueza un listado de llamadas efectuadas el día de la catástrofe, entre ellas al president de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque por el momento no ha precisado cuántas fueron ni a qué hora. Además, especificó que el retraso por la alerta no tuvo nada que ver con el mandatario autonómico sino que la responsabilidad fue de los técnicos.

Según ha podido saber EFE de fuentes presentes en la declaración, que ha arrancado a las 10.15, la defensa de la exconsellera ha pedido que no se grabasen las palabras de Pradas, algo a lo que la jueza no ha accedido.

Finalmente, se ha acordado que la grabación de la declaración de la exconsellera estará disponible a las partes solo de forma presencial.

Pradas está respondiendo únicamente a las preguntas que está formulando su letrado, Eduardo de Urbano, al igual que hará posteriormente el otro investigado citado a partir de las 12.30, Emilio Argüeso, según ha podido saber EFE.

Estas preguntas se están centrando en lo sucedido durante la jornada del 29 de octubre en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se constituyó a partir de las 17 horas en l'Eliana (Valencia).

Pradas responsabiliza de la gestión de la emergencia a otros técnicos presentes en este órgano, como el ex inspector de Bomberos del Consorcio, José Miguel Basset, así como a las administraciones locales y estatal.

Mazón evita opinar para "respetar el proceso"

Esta misma mañana, Mazón, ha evitado referirse a las declaraciones de de la exconsellera ante la jueza con el argumento de que "hay que respetar el proceso" judicial.

Así lo ha repetido a los periodistas que le han preguntado a la entrada y salida de la firma de un convenio entre la Generalitat y la Diputación de Alicante para la atención sanitaria integral en materia de salud mental, en el centro Doctor Esquerdo de Sant Joan d'Alacant, en el único acto de la agenda institucional previsto durante este viernes.

La comisión de la dana en el Senado diseñada por el PP para salvar a Mazón se vuelve en su contra Ver más

El jefe del Consell valenciano, que ha contestado mientras caminaba desde y hacia su coche, antes y después del acto, ha señalado sobre las comparecencias judiciales de los imputados Pradas y Argüeso su "total respeto al proceso, como siempre hacemos desde la Generalitat Valenciana".

"Ya sabéis que los procesos se respetan siempre y hoy no es una excepción", ha dicho antes de insistir en esta idea porque "es lo que corresponde".

Mazón ha apostillado que "hoy es un día muy importante para la salud mental en Alicante" con la firma de un convenio con la Diputación de Alicante en esta materia que ha calificado de "histórico", en una actuación que refleja que su Gobierno sigue "trabajando en todos los sentidos".