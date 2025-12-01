Los hombres de confianza de Mazón reescriben el 29-O para salvar al jefe y ningunear a Pradas

Saldar cuentas. Es lo que hizo la exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Pradas, en su primera entrevista televisiva, emitida el domingo en el programa Salvados. Tras un año de silencio, Pradas cargó contra el que era su superior y hasta hace solo unos días president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que decidió cesarla unas semanas después de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 229 muertos. "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde debía estar", aseguró Pradas ante el periodista Fernando González Gonzo. Según la exconsellera, con ese cese "se estaba buscando una cabeza de turco" por mero "interés político".

Pradas, visiblemente enfadada con Mazón, ahondó en la falta de comunicación del president incluso antes de que llegara a El Ventorro. Es más, confesó que fue el jefe de gabinete del entonces jefe del Consell, José Manuel Cuenca, quien le dio la orden expresa de no molestar a Mazón aquel fatídico día. Una directriz que, según ella, decidió no cumplir al no entender cómo el máximo responsable de la Generalitat debía permanecer ajeno a lo que estaba ocurriendo. "¿Cómo no iba a tener que conocer el president lo que estaba pasando? Por responsabilidad, me salté la orden. A veces soy un poco inconformista y llamo directamente al president", señaló.

Una afirmación que este lunes desmintió —o, más bien, matizó— el propio Cuenca en la comisión de investigación de la dana tras asegurar no haber visto la emisión. "No es cierto que no se le molestara", respondió. Aunque en un primer momento el responsable de comunicación alegó que no "recordaba" el contenido de la conversación, después admitió que era "probable" que le dijera a Pradas "que el president tenía agenda ese día y que si había alguna novedad" le avisara a él, afirmó ante las preguntas de la diputada de Compromís, Àgueda Micó. A lo largo del interrogatorio fueron varios los portavoces que incidieron en la misma cuestión.

La ausencia de Mazón y el lapso de tiempo en el que no logró localizarlo durante la tarde del 29 de octubre en plena emergencia —entre las 18:57 y las 19:34 de la tarde el president no hizo ni recibió ninguna llamada— constituyen el mayor reproche de su exconsellera. "Todavía hoy llevo mal ese momento, en que estamos en los peores minutos de la emergencia, cuando nos dicen que va a reventar una presa [la de Forata] y puede afectar a 80.000 personas, y yo no puedo contactar con el presidente. Me hubiera gustado, viendo lo que ha pasado, que hubiera estado en esa sala el máximo representante de la Generalitat", dijo en Salvados. Es más, a Pradas le molestó especialmente que el jefe del Consell dijera en la comisión del Congreso que no le cogió el teléfono porque estaba caminando hacia el Palau —una versión que pone en duda el diario El Levante— y tenía "el móvil en la mochila".

Según Cuenca, "el president estaba a la espera de una propuesta" que le hizo él "para viajar a Utiel una vez finalizara el Cecopi". Un Cecopi que, a su juicio, iba a ser una mera reunión informativa, pero que después se alargó dada la gravedad de la emergencia, por lo que ese supuesto viaje se canceló. A preguntas del diputado Mikel Otero, de EH Bildu, Cuenca también recalcó que "nadie" reclamó la presencia de Mazón para tomar ninguna decisión en el Cecopi y que en ningún momento estuvo "desconectado". Según Pradas, tras escuchar que Mazón dijo que no sabía que iban a enviar la alerta masiva a la población, le llamó para que lo desmintiera. "Le dije que nos contara qué había hecho ese día y que, efectivamente, le había informado de cada paso y de cada momento".

"Culpar" a un fallecido

Unas horas antes que Cuenca compareció el conseller de Educación y hombre también de la máxima confianza de Mazón, José Antonio Rovira. En la citada comisión parlamentaria y, a preguntas de los portavoces, afirmó que no recordaba que Pradas informara al Consell por la mañana de que estaban haciendo rescates en la comarca de la Ribera y sostuvo que tampoco supo que se había convocado un Cecopi horas después. Así, justificó su decisión de marcharse el 29 de octubre de 2024 a comer a Alicante por la "falsa tranquilidad" que, según él, demostró la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, esa jornada. Un relato que no concuerda con la documentación del sumario de la causa, que señala que Bernabé llamó por primera vez a Pradas a las doce y media de la mañana para ofrecerle ayuda de la UME ante la gravedad de las lluvias y los avisos de la AEMET.

Rovira ahora considera equivocada su decisión. "Fue errónea, pero si hubiera tenido la información que debía, no me hubiera marchado", insistió. Durante toda su comparecencia volvió a recurrir al bulo del "apagón informativo" del Gobierno de Pedro Sánchez e insistió en que la Conselleria de Educación no tiene la potestad ni las competencias para abrir o cerrar centros en una emergencia. Como consecuencia de la riada fallecieron un profesor, un director de instituto y un operario que trabajaba en un centro en las labores de reconstrucción. El conseller dijo que el director de IES Cheste falleció porque tomó "la desgraciada decisión de coger el coche".

Unas palabras que han provocado que la Associació Víctimes de la Dana 29 de octubre de 2024 haya pedido su dimisión, así como una disculpa "inmediata" y "pública" a la familia de José Martínez Toral, el director fallecido. En un comunicado, la asociación califica de "intolerable" que el conseller haya afirmado tal cosa, porque "culpar a una víctima de su propia muerte es cruel, indigno y profundamente ofensivo".

Al igual que Cuenca, y a diferencia de la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, Rovira respaldó de manera clara al expresidente valenciano. Así, dijo que siempre que ha acudido a un acto con él le ha aplaudido, como sucedió en el aniversario de la dana, solo unos días antes del funeral de Estado en el que las familias de las víctimas le increparon. "No me arrepiento de haberlo hecho", dijo. Tampoco de haber acudido a la comida de despedida de Mazón en el restaurante El Xato, situado en La Nucía, en Alicante, a la que fue con chófer oficial, como él mismo admitió en la comisión.

El PP premia a Mazón con casi nueve mil euros más al año

El apoyo expreso a Mazón de dos de sus lugartenientes llega el mismo día en el que el PP valenciano le ha elegido como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes, por lo que cobrará un plus mensual de 634 euros en su sueldo de diputado. Se trata de una comisión que no se ha reunido en toda la legislatura, que no tiene carácter legislativo y que aborda la modificación del reglamento del Parlamento. La última vez que se convocó fue en octubre de 2020.

Mazón, que dimitió el pasado 3 de noviembre del cargo de jefe del Consell, decidió no dejar el acta de diputado autonómico, que le procura un aforamiento clave que le permite, por el momento, no acudir de manera obligada al juzgado de Catarroja que instruye la causa. Su nombre, sin embargo, no fue mencionado ni en una ocasión por su sustituto y hasta ahora mano derecha, Juanfran Pérez Llorca, investido el pasado jueves en primera votación gracias a los votos de Vox. Ni él ni el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, se refirieron a él en ningún momento. Y Mazón solo acudió a la investidura al final, para votar. Ahora, y aunque tanto desde Génova como del PP valenciano sostienen que quieren "pasar página" de su etapa, le premian con 8.900 euros más al año.