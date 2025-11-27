Pérez Llorca emula a Mazón y se pliega ante la extrema derecha para ser investido como nuevo president

Juanfran Pérez Llorca cumplió e hizo lo que Vox le pidió en su discurso de investidura: asumir las tesis de la extrema derecha. La mano derecha de Carlos Mazón en el PP valenciano y en las Cortes Valencianas, demostró este jueves que estaba más que dispuesto a pagar el mismo peaje que su antecesor para llegar a ser president de la Generalitat. En un discurso en el que entremezcló de manera indistinta el castellano y el valenciano trató de combinar la reivindicación de la gestión realizada hasta ahora por el Consell, aunque sin citar ni una sola vez a Mazón, con la incorporación de referencias a las exigencias de su socio parlamentario. El candidato arrancó sosteniendo que llegaba al debate "sin ningún acuerdo cerrado", pero con la aspiración de lograr "el pacto de las Cortes".

Lo cierto es que la formación de Santiago Abascal no fijó, a priori, ninguna condición por escrito para apoyar la investidura del candidato del PP en el pleno. Pero es que tampoco hizo falta. Pérez Llorca tenía muy claro qué referencias incluir en su discurso tras días de negociaciones con los ultras. Empezó con uno de los clásicos de la extrema derecha: las políticas verdes. El candidato del PP aseguró que "el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta para reducir un 55% las emisiones del bloque en 2030— es la mayor amenaza para nuestros agricultores" y aseguró que su objetivo era "defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma". Una crítica que después concretó en la exministra Teresa Ribera.

Entre esas "élites europeas" que citó el dirigente del PPCV se encuentra la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que pertenece al Partido Popular Europeo, que fue la principal impulsora de ese acuerdo. Cuando llegó el turno del portavoz de Vox, José María Llanos, este se lo recordó. "Celebramos que vuelva a condenar el Pacto Verde en Europa, aprobado por su partido. Dígaselo a [Alberto Núñez] Feijóo y a su líder en Bruselas, Dolors Montserrat", le lanzó desde la tribuna. Pérez Llorca hizo suyas las reclamaciones que reclaman frenar las políticas ambientales que afectan al sector primario, con el argumento de que hacen más complicado y más caro el trabajo de sus profesionales. El candidato del PP abrazó este discurso de manera clara: "Nos han hecho creer que para salvar el planeta tenemos que arruinar a los que se han dedicado toda la vida al medio rural (...) Esto no es ecologismo, sino incompetencia y desequilibrio", señaló.

El dirigente del PP también señaló que "disponer de la energía nuclear es fundamental" y la ofreció como la solución para evitar un "apagón" en la Comunitat Valenciana, obviando deliberadamente que fueron las las grandes eléctricas incumplieron sus obligaciones de regular los desequilibrios de la red. "Entre defender la continuidad de una central como la de Cofrentes o depender de un señor que está en Rusia me quedo con Cofrentes. En Suecia y Reino Unido van a potenciar la energía nuclear, Alemania se lo está replanteando. Defiendo la continuidad de la central nuclear de Cofrentes. También nos jugamos el precio de la luz que pagan los valencianos, Cofrentes no se cierra", dijo. Se trata, en realidad, de un brindis al sol porque es una de las tres centrales nucleares que deben cerrar antes de 2031.Llanos, de nuevo, volvió a apoyarle: "Apoyamos su anuncio, Cofrentes no se cierra".

Vox agradece al PP que asuma sus tesis: "Nos llamaron racistas, ahora se reconoce que teníamos razón"

El candidato del PP también asumió la hoja de ruta marcada por la extrema derecha con ataques a la inmigración al asegurar que "es un problema real que está en todas las ciudades" y que no se puede "esconder". "Decir que la inmigración es un reto complejo al cual se enfrentan barrios y localidades no es condenar a todos los inmigrantes", afirmó. "Hablar claro sobre los efectos que tiene una inmigración masiva y mal gestionada no puede depender de la comunidad autónoma en la cual se hable", añadió. Con esa afirmación, Pérez Llorca no solo compraba el discurso de Vox al pedir una estadística diferenciada entre los recursos a los que acceden los españoles y los migrantes, sino que también los vinculaba con la delincuencia. "No tenemos que tener miedo de conocer los datos reales de delincuentes de origen que cometen delitos", planteó Pérez Llorca, que a aprovechó para cargar contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el candidato del PP, "la convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racista ni alarmista, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público". Llorca cerró el bloque con una batería de compromisos dirigidos a Vox: tolerancia cero con organizaciones que "incentivan la inmigración irregular", en referencia a las ONGs que están en el mar, controles estrictos para determinar la edad de los menores extranjeros cuando sea necesario y una oposición frontal al reparto estatal de menores no acompañados, al que calificó de "chantaje" que "utiliza a los menores para hacer política".

Ese fue su gesto más explícito a Vox al que Llanos volvió a responder con un agradecimiento por "advertir del desafío de la inmigración masiva" pero también con una constatación: la de que el PP se ha postrado a sus políticas. "Nos llamaron racistas, destructivos, y ahora, al fin, esto es reconocido abiertamente. Se ha reconocido que Vox tenia razón", manifestó el ultraderechista. El portavoz de Vox reclamó medidas concretas al sustituto de Mazón, como por ejemplo que lidere "planes de retorno de migrantes irregulares”, que se publiquen estadísticas sobre delincuencia "asociadas a la inmigración irregular". "Queremos que los menores no acompañados sepan que no vienen a la Comunidad Valenciana a vivir de los españoles ni de Erasmus", dijo, para añadir que así contaría con sus 13 votos.

Más recortes en la promoción del valenciano

Vox, además, le reclamó al candidato del PP el compromiso de mantener el recorte del 50% a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) un organismo parala promoción de la lengua creado bajo el mandato de Eduardo Zaplana (PP), que Vox definió como una organización "antivalenciana" y "antiespañola". Es uno de los compromisos que los ultras pactaron con Mazón en el acuerdo presupuestario de 2025. "Es un chiringuito que pagamos con el dinero de los valencianos y también con nuestra libertad", dijo Llanos. En esa línea, reclamó "libertad lingüística frente al despotismo de la izquierda" que basa su política "en el adoctrinamiento, la mentira histórica y el enfrentamiento". "El valenciano es riqueza y orgullo, pero no puede ser imposición. Y el catalán mucho menos", planteó.

El ticket del parking de Vilaplana y la declaración del jefe de gabinete del president cercan a Mazón Ver más

Fue el único punto en el que Pérez Llorca contradijo —ligeramente— a Vox. "La libertad educativa es buena, tenemos que seguir apostando por ella. Es fundamental", concedió. Si bien, recalcó que el sí que cree en organismos como la AVL. "Sería un mentiroso si no le dijera que esta institución se creó con el PP en el Gobierno para proteger el valenciano, no para ir contra él". Aun así, manifestó "que en los últimos años ha habido un malentendido de cómo tiene que funcionar".

Pérez Llorca busca pasar página de un Mazón acorralado

Durante su discurso de investidura, Llorca también prometió pedir perdón por la tragedia del 29 de octubre a las familias de las 229 víctimas que perecieron. "Mis primeras palabras como president serán para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales", afirmó, aunque extendiendo las responsabilidades: "Exigiré lo mismo al Gobierno de España, que no ha reconocido errores ni ha asumido ninguna responsabilidad". Y añadió: "Las administraciones no hemos estado a la altura. Soy consciente de que queda mucho por hacer. No bajaremos la intensidad".

Un gesto de la nueva etapa que el candidato del PP quiere abrir tras la marcha de Mazón. El todavía president de la Generalitat solo acudió a Les Corts a votar para no acaparar protagonismo, según dijo, porque mantendrá su acta de diputado. Pérez Llorca se cuidó de no mencionarlo, más allá de reivindicar lo conseguido por el Consell en su conjunto desde que el PP llegó a la Generalitat en 2023. Y el mensaje que lanzó fue que hay otra forma de hacer las cosas, tras el cerco a su antecesor por lo que hizo durante la tarde del 29 de octubre de 2024 tras el agujero negro de cinco horas. "Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas con un rumbo claro que fue el que eligieron los valencianos cuando en mayo de 2023 entendieron que era necesario un cambio".