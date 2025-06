Red Eléctrica programó un sistema vulnerable el día del apagón y las privadas tampoco reaccionaron

Reparto de culpas sobre el día del apagón. El Gobierno atribuye el origen del cero eléctrico del pasado 28 de abril a que el sistema eléctrico español era especialmente vulnerable debido a la programación que hizo Red Eléctrica, avalada por los cálculos de sus ingenieros. Al mismo tiempo, las compañías energéticas también incumplieron con su obligación de regular la tensión de la red, de manera que después de mes y medio de investigación no hay un responsable claro del suceso.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado este martes el primer informe oficial desde el cero eléctrico ocurrido hace siete semanas, y ha subrayado que su intención no es buscar culpables, sino identificar las causas y buscar soluciones para que no vuelva a ocurrir. Fuentes del ministerio han trasladado que las posibles sanciones administrativas o penales, si llegan, será de las investigaciones que realiza por su cuenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Audiencia Nacional. Está por ver si las conclusiones conocidas este martes serán suficientes para reclamar las pérdidas económicas millonarias de esa jornada.

Este primer análisis técnico de lo ocurrido arroja luz sobre multitud de incógnitas que rodean a esos minutos previos. El resumen que ha hecho el ministerio es que el sistema eléctrico español se desestabilizó en varias ocasiones en la media hora anterior al apagón, y que el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), trató de compensar esos vaivenes reprogramando la generación, pero esas actuaciones —aunque cumplieron con su función— descontrolaron la tensión del sistema gasta el punto de que fue imposible recuperarlo.

A esto se suma que esa jornada la red eléctrica del país era especialmente vulnerable porque había solo nueve centrales térmicas disponibles encargadas de regular la tensión por orden del operador, la cifra más baja de este año. El día anterior se habían programado diez para esa jornada, pero a última hora del domingo una de ellas notificó que pasaba a estar inoperativa y aun así REE calculó que el sistema era suficientemente seguro.

En todo caso, el Gobierno ha subrayado que REE no fue el único responsable del cero, sino que las compañías eléctricas tampoco cumplieron con su obligación legal de regular los picos de tensiones en el sistema. De las nueve centrales térmicas (nucleares y de gas) que había en reserva para proteger el sistema eléctrico, ninguna cumplió con su cometido correctamente. "La información que se nos ha remitido es que todas ellas tenían algún grado de incumplimiento", ha señalado Aagesen en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Alguna, incluso, produjo energía reactiva, lo contrario de lo requerido, contribuyendo a incrementar el problema", añaden desde su ministerio.

Las eléctricas piden no ser citadas en el informe

En las últimas semanas las grandes eléctricas, a través de la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa y TotalEnergies) han tratado de volcar toda la culpa del apagón sobre REE (participada en un 20% por el Gobierno) y han reiterado su completa colaboración con la investigación. Sin embargo, Aagesen ha desvelado este martes que las compañías han dejado claro que sus nombres y sus instalaciones no pueden aparecer en el informe público. "A los agentes les hemos solicitado dar toda la información, pero respetando esa confidencialidad no vamos a poder dar nombres de instalaciones concretas", ha dicho. Personal del ministerio ha aclarado después que algunas compañías pidieron anonimizar cierta información, mientras que otras empresas no han dejado publicar al Gobierno absolutamente nada que las pueda implicar dentro del documento.

Esta información es clave porque los ciudadanos no puede saber cuáles son las nueve centrales que no cumplieron con su obligación de corregir los picos de tensión en la red, labor por la que además reciben millones de euros cada día —600 millones en 2024—. Además, también es confidencial la zona cero del evento, la instalación que desencadenó el desequilibrio de la red media hora antes del gran apagón.

Aunque ya se habían producido picos de tensión en días anteriores y en horas previas al cero, la ministra ha señalado que a las 12.03 horas (el cero fue a las 12.33 horas) los expertos han detectado una vibración de la frecuencia anormal en el sistema ibérico. Fue provocada por "una instalación fotovoltaica del suroeste de España que falló o funcionó de manera incorrecta", según apuntan desde Transición Ecológica, aunque no tienen permiso para decir cuál. A las 12.19 se volvió a producir otra vibración de la frecuencia en la red, que esta vez una oscilación habitual que reverbera por toda la red de Europa.

REE trató de amortiguar las dos oscilaciones de frecuencia mediante los procedimientos habituales: cerrar conexiones de alta tensión, reducir la exportación de electricidad a Francia y cambiar esta interconexión fronteriza a corriente continua. Las maniobras contuvieron las vibraciones en la red, pero provocaron una subida de la tensión, que a partir de ahí continuó escalando durante los siguientes minutos de manera irremediable.

La subida de la tensión provocó primero el apagón de algunas centrales que se desconectaron para no sufrir averías, y esto inició una caída en cadena del resto de la generación. Si la demanda de electricidad se mantiene intacta y la producción eléctrica cae, la tensión sube, de manera que se produjo un efecto bola de nieve que hizo imposible devolver la red eléctrica a sus valores seguros. Se activaron los mecanismos de protección de la red, los llamados sistemas de deslastre, pero estos no son capaces de corregir grandes picos de tensión.

"La gran pérdida de generación ocurre en solo cinco segundos, pero la escalada de sobretensión era tal que no había nada que hacer", ha reconocido la ministra. "Su contención solo habría sido posible con una capacidad enorme de controlar la tensión. Lo que faltaba en el sistema era capacidad para regular tensión", ha insistido en la rueda de prensa.

Estos mecanismos de control de tensión eran las nueve plantas térmicas privadas que no actuaron como recoge la ley, aunque también habría ayudado que REE programase más centrales síncronas el día anterior. Fuentes del ministerio añaden además que ninguna de las compañías eléctricas ha reconocido en las reuniones a puerta cerrada haber incumplido los parámetros de regulación de tensión, y el Gobierno cree que esto probablemente se estudiará en profundidad en las investigaciones abiertas por la CNMC y la Audiencia Nacional.

La auditoría dirigida por el ministerio que se acaba de conocer es una de las múltiples investigaciones oficiales sobre lo ocurrido el día del apagón y ha sido elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional y personal de cuatro ministerios, entre ellos especialistas en energía de Transición Ecológica y analistas de ciberseguridad de Defensa, Interior y Transición Digital. El comité fue creado 48 horas después del apagón y se ha reunido en 14 ocasiones.