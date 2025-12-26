Sin acuerdo conjunto de las izquierdas en Aragón: Sumar e IU pactan, pero Podemos y CHA irán por separado

Podemos Aragón propone a María Goicoechea como candidata a las elecciones autonómicas del 8 de febrero tras lamentar que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda, han informado fuentes del partido este viernes, dos horas y media antes de que acabe el plazo de presentación a medianoche.

Según estas fuentes, en las últimas semanas Podemos Aragón propuso a otros actores de la izquierda conformar una candidatura que siguiera el modelo de Unidas por Extremadura, que el pasado domingo logró siete escaños y superó el 10 % de los votos. Sin embargo, esa propuesta "no ha sido aceptada por el resto de formaciones", lamenta el partido morado.

Para ese acuerdo unitario ha habido negociaciones con IU, el Partido Verde así como con la Chunta Aragonesista (CHA), pero no han fructificado. De hecho, este viernes la Chunta Aragonesista (CHA) descartó una candidatura unitaria y anunció sus propias listas, que encabezarán el diputado nacional Jorge Pueyo por la provincia de Zaragoza, Verónica Villagrasa por la de Huesca y Javier Carbó por la de Teruel.

En este contexto, Podemos Aragón se marca el objetivo de poner en pie a la izquierda "para avanzar en derechos y hacer frente a la derecha y a la extrema derecha en las elecciones aragonesas", a las que concurrirá con una candidatura "amplia y plural", señala. Considera "imprescindible" esta candidatura "nítidamente de izquierdas", dado que el PSOE -que por su parte presenta a la exministra Pilar Alegría- "ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar, y está rodeado de casos de corrupción y machismo".

Sumar e IU sí alcanzan un acuerdo

Sumar e IU concurrirán en coalición a las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero, según han anunciado las dos formaciones a dos horas de que finalice el plazo de presentación de las listas electorales, aunque de momento no se han dado detalles de las personas que conforman la lista.

"Desde IU Aragón celebramos esta unidad real y posible después de semanas de intenso trabajo. Ahora lo que nos toca es poner todas las ganas para hacer una campaña que ilusione. Vamos a luchar por otro Aragón digno y posible", asegura la coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, en relación a la confluencia con Sumar en un audio remitido a los medios de comunicación.

En un comunicado, IU de Aragón añade que "esta alianza busca reforzar un proyecto político de izquierdas que defienda los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el territorio".

"Nuestro compromiso es claro. Blindar los servicios públicos, avanzar hacia un modelo económico sostenible y garantizar que nadie quede atrás", prosigue IU Aragón, a lo que Sumar añade: "Defendemos unos servicios públicos fuertes, derechos sociales garantizados y un modelo de desarrollo justo que piense el territorio en su conjunto, combata las desigualdades y genere oportunidades para quienes hoy no las tienen".

Además Sumar ha defendido que "la coalición responde a una demanda clara de la ciudadanía: cooperación entre fuerzas progresistas para mejorar la vida de la gente y gobernar para quienes sostienen Aragón cada día con su trabajo. Es un acuerdo pensado para sumar, para ensanchar el espacio del cambio y para devolver la esperanza a quienes quieren un Aragón más justo, verde y democrático".

La coalición Izquierda Unida Aragón-Movimiento Sumar presentará en los próximos días su programa electoral y las personas que conforman la lista con la concurren a las elecciones del 8 de febrero, concluye el comunicado de IU Aragón