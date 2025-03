Mazón niega recortes y Vox se jacta de ellos: las cifras de los presupuestos de los que se avergüenza el PP

Asumir el ideario de Vox en los presupuestos de la Generalitat Valenciana tiene un coste que el presidente Carlos Mazón —desaparecido en los actos públicos de las Fallas, a excepción de la Cremà, para evitar los abucheos de los ciudadanos de su comunidad— se mostró dispuesto a asumir el pasado lunes, cuando hizo público el acuerdo con la formación ultraderechista. Mazón demostró que, para él, cualquier medio justifica su fin, que es seguir al frente de la Generalitat, aunque ello implicase replicar el discurso xenófobo de la formación de Santiago Abascal al aceptar sus exigencias en materias como la migración o lengua. Para demostrar su compromiso el jefe del Consell cargó contra el pacto verde europeo, el "dogmatismo climático" y se negó a acoger a menores migrantes. Un discurso que después respaldó la dirección nacional del Partido Popular.

Tres días después, su Consell niega "recortes de ningún tipo y sobre todo en derechos y libertades" y trata de minimizar el impacto de la ultraderecha en las cuentas publicas a través de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, encargada de explicar las cifras que acompañan un presupuesto de 32.291 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto al ejercicio de 2024. Su previsión de gasto ordinario, sin contar las partidas de la dana, supondrá un cierre del año con un déficit real del 1,2%, más de un punto por encima del 0,1% de tope de desfase marcado por el Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero.

Antes de la rueda de prensa de la consellera de Hacienda, el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, se jactaba de haber plasmado en las cuentas un tijeretazo del 30% en las subvenciones a los sindicatos, en las ayudas a la Cooperación al Desarrollo y de un recorte severo en la Academia Valenciana de la Llengua (AVL). Así, reivindicó que sus exigencias deben estar para que haya presupuestos. "El lunes, después de las declaraciones del presidente Mazón, ya emitimos un comunicado con una serie de cuestiones que eran fruto de la negociación. Si luego no figuran en los presupuestos, pues no habría presupuesto. Otra cosa es que algunas partidas figuren directamente los presupuestos o se realicen vía enmiendas que ya están negociadas".

Merino, por su parte, únicamente reconoció un "ajuste" en el presupuesto de la AVL y negó los recortes que, sin embargo, están presentes en áreas como la cooperación internacional, la memoria histórica, la promoción del valenciano y la asistencia a los refugiados palestinos. Llanos recalcó que no "se va a apoyar ninguna política que tenga que ver con el fanatismo climático" y le recordó a Merino quien manda: "Creo que las declaraciones del señor Mazón fueron bastante claras, que es el presidente de la Generalitat y no la consellera de Hacienda, por más respetable que sean sus declaraciones".

La cruzada de Vox contra el valenciano: un 26% menos de presupuesto para la AVL

La Academia Valenciana de la Llengua es la institución encargada de dictar la normativa, según recoge el Estatut d’Autonomia, cuyas funciones son similares a las de la Real Academia España de Lengua (RAE), pero que para Vox es un organismo "catalanista" al servicio del "separatismo". Su presupuesto se reducirá un 26%, un recorte que Merino admitió pero que comparó con los que también se van a producir en otras entidades públicas. El "ajuste", en palabras de la consellera, que pasaría de 3,9 a 2,9 millones se justifica por la "ejecución real de los presupuestos". Vox presumió de imponer este recorte, avanzó que intentará reducirlo otro 25% en su tramitación parlamentaria y anunció una rebaja del 15% en los fondos públicos a la promoción del valenciano.

Como contraparte, organizaciones afines a la derecha como la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat reciben más presupuesto. Se trata de entidades privadas emplean una norma alternativa, rechazan la unidad lingüística del valenciano y el catalán y no reconocen la autoridad de la Academia, pese a que la institución fue creada en 2001 por Eduardo Zaplana, dirigente del PP, con el apoyo de la izquierda. Los dirigentes ultraderechistas, sin embargo, siempre utilizan el castellano para "reivindicar" la lengua propia.

Cooperación internacional sí, pero solo para la dana

Los programas de cooperación internacional aumentan las partidas, al pasar de 73 millones a 98, pero en la práctica también sufren recortes porque los proyectos solo podrán financiar proyectos vinculados a la dana, no a iniciativas vinculadas al desarrollo económico y social en terceros países. Así, el objetivo es "mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, financiar actuaciones que ayuden a mejorar la vida en los pueblos, las ciudades y las comunidades afectadas por la dana" en ámbitos como el "social, socioeducativo, socioeconómico, sociosanitario, socioambiental y de fortalecimiento local".

Vox ha situado desde sus inicios a las ONG que trabajan con personas migrantes en el punto de mira y, de cara a estos presupuestos, se trataba de una de las exigencias más claras. De cara a los presupuestos, la formación ultra exigió "acometer el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunitat Valenciana, de en torno a un 40%", que estimaron en 22,5 millones de euros. Tras el acuerdo anunciado por Mazón, la Coordinadora Valenciana de ONGs, que agrupa a más de un centenar de entidades dedicadas a la cooperación, aseguró que las palabras del jefe del Consell suponían "un incumplimiento de todos los compromisos de Carlos Mazón en materia de cooperación internacional y defensa de los derechos humanos".

Ni un euro de los valencianos para la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA)

La formación de Santiago Abascal también reclamó "eliminar por completo las subvenciones a entidades propalestinas" y poner "fin del convenio de 600.000 euros" con la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA). En los presupuestos presentados este jueves no se incluye la subvención directa de 600.000 euros al Comité Español que sí figuraba el año pasado. La justificación aportada por Merino es que, a partir de ahora, se va a apostar “por concurrencia competitiva y no nominativas” en la concesión de ayudas, pero hay otras entidades al margen de la UNRWA que sí reciben ayudas directas de las cuentas públicas valencianas.

No es la primera vez que la formación de Abascal busca acabar con cualquier tipo de financiación para la UNRWA. El pasado año se quedaron solos en el Congreso al votar en contra de destinar más fondos —el PP votó a favor—y fue el diputado valenciano Carlos Flores el encargado de defender su postura. Acusó a las organizaciones no gubernamentales de "tejer redes clientelares" con las organizaciones islamistas y sembró dudas sobre la "credibilidad" de la UNRWA por "la aún no del todo esclarecida relación de sus trabajadores con Hamás", pese a las conclusiones de la investigación independiente. Flores pidió, asimismo, suspender el envío de los fondos, realizar una auditoría y cambios en la política de concesión de ayudas "para que no puedan ser receptores de ayuda países o ONGs que no colaboren para luchar contra el terrorismo o la inmigración".

Memoria histórica: menos fondos para exhumaciones y vestigios del franquismo

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. De cara a los presupuestos de 2025 la formación ultra pidió suprimir todas las partidas destinadas a esta materia y "mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva ley de Concordia”, con un recorte de al menos el 40%.

Según consta en el nuevo subprograma de Concordia y Fomento del Autogobierno, las subvenciones para recuperación de restos y reivindicación de la memoria democrática pasan de 1,78 millones en 2024 a 1,150 millones este año. Además, desaparece una ayuda de 200.000 euros para acciones de investigación e identificación de víctimas y cae 100.000 euros la partida para apertura de fosas y exhumaciones en ayudas a ayuntamientos o asociaciones. A esto se le suma que la partida para la puesta en valor de lugares de memoria y retirada de vestigios se reduce más de la mitad: de 490.000 a 200.000 euros.