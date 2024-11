PP y Vox rompen su pacto de gobierno en Burgos por las ayudas a ONG que acogen migrantes

El PP y Vox han roto su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos después de que la formación de Santiago Abascal haya votado en contra del presupuesto de 2025 al incluir los populares las ayudas a las ONG que acogen a migrantes y que Vox rechaza, informa EFE.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), tendrá ahora que afrontar un gobierno en minoría como consecuencia del choque que PP y Vox han tenido por las ayudas a estas ONG, retiradas inicialmente a propuesta de Vox y que, debido al fuerte rechazo social que originó esta medida, fueron recuperadas posteriormente.

La regidora ha afirmado que gobernará en minoría, manteniendo la hoja de ruta comprometida hace año y medio, y ha rechazado el ofrecimiento del PSOE para aprobar los presupuestos. Además, tendrá que someterse a una cuestión de confianza después de haber expulsado del gobierno municipal a los cuatro concejales de Vox.

Ayala ha asegurado en su intervención que "la decisión de Vox de votar en contra conlleva una decisión meditada de que no desean seguir perteneciendo al equipo de Gobierno" y ha insistido en que el PP "no les echa" sino que son los cuatro concejales "los que se caen".

Ha lamentado no haber sido capaz de conseguir que su hasta hoy socio de gobierno rectificara, como hizo el PP cuando "se dio cuenta del error" -en referencia a las ayudas a las ONG-, y que dicha rectificación hubiera venido sin condiciones, "sin ganadores ni perdedores".

También ha indicado que la imposición de Vox de retirar las ayudas a las ONG que atienden a migrantes -119.000 euros de un presupuesto de 250 milones de euros- ha sido exclusiva para el Ayuntamiento de Burgos y no se contempla ni en la Diputación Provincial ni en otros consistorios en los que PP y Vox gobiernan en coalición.

Vox: "Nos están echando, nos han expulsado"

El portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha asegurado que la negativa del PP a incluir una adenda en su acuerdo de gobierno para vincular cualquier ayuda a la inmigración "legal", rechazada el pasado lunes y de nuevo en el pleno de hoy, les ha dejado fuera del equipo de Gobierno: "nos están echando, nos han expulsado".

"Si se firma la adenda hay presupuestos", ha insistido. "No nos eche del equipo de gobierno, estoy seguro de que ustedes no quieren. Hay instrucciones", ha afirmado Martínez-Acitores, quien ha insistido durante esta última semana que ha recibido "cuatro golpes muy duros y dos grandes contradicciones e hipocresías".

"Estamos a tiempo señora alcaldesa de firmar una adenda sobre el cumplimiento de la legalidad, no sé donde está el problema", ha aseverado durante el pleno el concejal de Vox, mientras la alcaldesa popular le ha contestado que "el cumplimiento de la legalidad vigente no se reclama en los presupuestos sino en los tribunales", y que las ONG cumplen con la legalidad vigente.

PSOE, mano tendida hasta el final

La alcaldesa de Burgos rectifica y mantiene las ayudas a las ONG que atienden inmigrantes Ver más

Por su parte, el portavoz del PSOE y exalcalde, Daniel de la Rosa, se ha mostrado dispuesto a facilitar la aprobación del presupuesto con su abstención llegando a retirar la enmienda que había presentado y pidiendo únicamente el compromiso de la alcaldesa de, tras romper con Vox, sentarse a negociar las modificaciones de crédito de 2025.

"Me da igual no haber participado en la elaboración del presupuesto. Solo con echar a Vox del gobierno me conformo", ha aseverado el socialista, al tiempo que ha asegurado que serían "muy razonables" y no les pondrían entre la espada y la pared como Vox.

Ha añadido que gobernar en minoría supone tender puentes, ceder y negociar, por lo que le ha espetado: "¿Por qué pasar por ese trago de perder la confianza de su pleno para aprobar un presupuesto dentro de 30 días pudiéndolo aprobar ahora?". Sin embargo, el PP ha rechazado tanto la enmienda como su oferta de abstención a cambio de un compromiso de negociación futura.