La guerra comercial de Trump está fracasando, y China lo sabe

El último ataque de Donald Trump en la guerra comercial con China estaba destinado a intimidar. Pero Pekín no flaqueó. En cambio, utilizó la agresividad de Washington como trampolín para uno de los giros estratégicos más calculados de la historia económica moderna. Cuando el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles generalizados sobre las importaciones chinas, elevando los aranceles al 54%, el mensaje fue claro: la presión económica forzaría a Pekín a ceder. Sin embargo, en lugar de una capitulación, Estados Unidos se ha encontrado con una China calculada y resiliente que está redefiniendo las reglas del compromiso económico en el siglo XXI. Pero China no ha cedido. De hecho, ha respondido con un nivel de agilidad estratégica que desafía los supuestos básicos de la política comercial estadounidense. Lejos de rendirse, Pekín parece estar aprovechando la crisis a su favor, revelando los límites de la coerción económica unilateral en un mundo cada vez más multipolar.

En lugar de responder con aranceles generales, China ha adoptado un enfoque más calibrado. La precisa focalización de Pekín sobre las exportaciones agrícolas de EE. UU., como la soja y el cerdo, subraya su enfoque calculado. Al centrarse en los estados clave y alinear la represalia con la temporada de siembra de primavera, China ha amplificado la disrupción económica interna en EE. UU. Según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU., las quiebras agrícolas aumentaron un 17% solo en 2023, lo que destaca los costos reales de una guerra arancelaria en aumento. Pero la historia más profunda reside en la preparación de China. La estrategia de diversificación de Pekín ha reducido la cuota de mercado de EE. UU. en las importaciones agrícolas chinas del 40% al 18%, creando una cadena de suministro más resistente e inmunizada ante la presión de Washington. Este reajuste ha permitido a Pekín responder con precisión mientras aísla su propia cadena de suministro alimentario. La estrategia va más allá de la soja. Las restricciones de Pekín a los minerales raros, esenciales para los semiconductores y los sistemas de defensa, señalan una estrategia más amplia para armar su dominio en industrias críticas, con efectos en cadena desde Silicon Valley hasta Seúl.

El dolor a corto plazo por un beneficio a largo plazo es un lujo político, y una apuesta geopolítica, que ni Washington ni Pekín pueden permitirse calcular mal

Lo que está emergiendo no es simplemente un conflicto comercial, sino un realineamiento más amplio en el orden económico global. China ha trabajado para presentarse como defensora del multilateralismo y el libre comercio, incluso mientras se involucra en su propio proteccionismo estratégico. La reciente decisión de la Unión Europea de unirse a China en presentar una queja en la OMC contra la última ronda de aranceles de EE. UU. es reveladora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “las barreras comerciales unilaterales finalmente perjudican a todos,” reflejando el creciente fastidio en Bruselas ante el enfoque de suma cero de Washington. Los aliados europeos, que alguna vez estuvieron alineados con Washington, están recalibrando. La queja de la UE en la OMC contra los aranceles de EE. UU. marca una creciente divergencia, mientras naciones como Brasil y México profundizan sus lazos con Pekín, atraídas por promesas de inversión y comercio. Incluso los estados tradicionalmente pro-estadounidenses, como Turquía y Hungría, están profundizando su alineación económica con Pekín.

La resiliencia de la economía china en este entorno no es accidental. En la última década, Pekín ha cambiado de un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones a uno basado en el consumo interno, que ahora representa más del 55% del PIB. Ese cambio ha creado un mercado interno capaz de absorber los choques externos mucho más eficazmente que en anteriores confrontaciones comerciales. Al mismo tiempo, China ha escalado en la cadena de valor tecnológica. Desde 2020, su producción nacional de semiconductores se ha triplicado, y aunque no ha eliminado la dependencia de los chips extranjeros, el cambio ha reducido vulnerabilidades clave. En tecnología verde, las empresas chinas dominan los mercados globales de vehículos eléctricos, paneles solares y almacenamiento de baterías, posicionando al país para liderar en las industrias del futuro.

Financieramente, China también está construyendo un ecosistema paralelo. Su red de acuerdos de intercambio de divisas ahora abarca más de 40 países, incluidos grandes economías como Japón y el Reino Unido, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense. La reciente expansión de los BRICS, que da la bienvenida a nuevos miembros como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, ofrece más impulso para el comercio realizado fuera de los canales dominados por el dólar. Para ser claros, China enfrenta vientos en contra serios, desde un sector inmobiliario en desaceleración y desempleo juvenil hasta el declive demográfico. Estos desafíos son reales y complican la trayectoria a largo plazo de Pekín. Pero en el estrecho enfrentamiento de la amenaza de los aranceles, parece estar mejor posicionada que Washington para resistir y adaptarse. La estrategia arancelaria de Trump, destinada a debilitar la economía china y restaurar la influencia de EE. UU., podría estar teniendo el efecto contrario. Está alentando a Pekín a redoblar su autosuficiencia, empujando a otras naciones a cuestionar la fiabilidad de Washington como socio comercial y acelerando la aparición de redes financieras y comerciales alternativas.

Al tratar de aislar a China, Estados Unidos puede estar aislándose a sí mismo. La estrategia económica de China está remodelando el orden global, mientras Pekín construye redes financieras y promueve un mundo multipolar, donde el dominio de EE. UU. ya no es una conclusión inevitable. La lección más amplia no se trata solo de la eficacia de los aranceles. Se trata de la utilidad decreciente de las herramientas antiguas en un sistema global transformado. La política económica, al igual que el poder militar, es más efectiva cuando se despliega en conjunto con aliados y se basa en una estrategia a largo plazo. El dolor a corto plazo por un beneficio a largo plazo es un lujo político, y una apuesta geopolítica, que ni Washington ni Pekín pueden permitirse calcular mal. La estrategia arancelaria de Trump, destinada a debilitar la economía china, pero que parece haber catalizado su giro hacia la resiliencia. Mientras Washington se aferra a herramientas anticuadas de la política económica, Pekín está construyendo sistemas para el futuro. La verdadera pregunta no es quién parpadea primero, sino quién está diseñando el próximo capítulo del comercio global; y América corre el riesgo de quedarse atrás.

Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.