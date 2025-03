Mazón se reúne con las víctimas de la dana cinco meses después de las inundaciones

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha reunido este jueves con varios familiares de víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat, y se ha comprometido ante ellos a recibir a más en grupos y, según ha dicho uno de ellos, les "ha pedido perdón".

Cuatro de los familiares, que se encontraban protestando en las puertas de la sede del Gobierno valenciano, han accedido al Palau a instancias de uno de los asesores de Presidencia, han trasladado a Mazón su malestar y han agradecido que, transcurridos cinco meses de la dana, por fin les haya escuchado, según han señalado a los periodistas al finalizar el encuentro.

Juan José Monrabal, que perdió a su madre, de 84 años y vecina de Catarroja, en las inundaciones de aquel 29 de octubre, ha señalado que el president les ha pedido perdón y aunque ha considerado que llega tarde, ha expresado que "más vale tarde que nunca".

"Hemos expresado nuestra opinión y él nos ha dicho la suya", ha añadido Susana -viuda de una víctima de Catarroja-, otra de las familiares presente en la reunión, quien ha afeado al president que "no hubiera dado la cara hasta ahora" y ha asegurado que les ha dado su palabra de que va a reunirse con todos los familiares de las víctimas.

Monrabal ha indicado que lo primero que ha pedido al president es que limpien los barrancos para que esto no vuelva a suceder, ha reprochado que ningún político haya hecho nada por impedir la construcción en zonas inundables y ha reclamado soluciones para que esta tragedia no se repita.

Preguntado sobre si Mazón les ha pedido perdón, ha asegurado que lo ha hecho "por todas las cosas que han pasado". Monrabal ha agradecido al president que se haya portado "como un hombre" al recibirlos tras casi cinco meses reclamando esta reunión.

Según ha explicado, ha trasladado al president que la alerta Es-alert llegó tarde "porque no llegó cuando tenía que llegar" y su madre, a las 20:11 horas, cuando se recibió ese mensaje, "ya estaba muerta".

"No me siento reconfortado pero por lo menos ha dado un paso adelante y eso es lo que tiene que hacer cualquier político", ha añadido, y ha manifestado que ha visto a Mazón visiblemente afectado. "Los políticos también tienen que tener corazón humano y yo hoy le he visto que tiene un poquitín de corazón", ha añadido.

Según ha informado, el president se ha comprometido a reunirse con todos los familiares de las víctimas en grupos de unas cinco personas.

Tono respetuoso

Susana, viuda de José Ruiz Torrecilla, fallecido en la dana, ha asegurado asimismo que el tono de la reunión ha sido respetuoso por todas las partes.

"Lo que queremos es que quien haya tenido alguna culpa, todos a cualquier nivel, nacional, regional, de cada pueblo, que asuman su responsabilidad como en todos los trabajos, y que las alarmas a partir de ahora se den de forma que no haya más muertos, que se evite el número de muertos posible", ha señalado.

Susana ha manifestado asimismo que las explicaciones dadas por Mazón no han sido "del todo creíbles, pero por lo menos es una explicación", de la que no ha dado detalles. Ha informado de que le han trasladado que esta reunión "llega tarde" y que su manera de actuar "más bien parecía sospechosa".

"La crítica que yo tenía era que no hubiera dado la cara como ahora, que parecía de cobardes y que estaba escondiendo las cosas y que las cosas se hablan y ya se dirimirán todas las responsabilidades de quien toque y donde toque", ha agregado.

Susana ha asegurado a los medios que el perdón del president ya le daba igual y que lo que quería era que viera su dolor y trasladarle este mensaje: "Si nos hubieran avisado antes, habría gente que ahora estaría viva", a lo que Mazón le ha contestado, según su relato, que "había que coordinar muchas cosas".