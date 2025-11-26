El ticket del parking de Vilaplana y la declaración del jefe de gabinete del president cercan a Mazón

¿Dónde estuvo el presidente valenciano, Carlos Mazón, en las peores horas de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024? Es la gran pregunta que planea desde hace algo más de un año y que el jefe del Consell trató de zanjar, en un primer momento, argumentando que asistió a un "almuerzo de trabajo" de carácter privado. Un encuentro que se ha convertido en un agujero negro de casi cinco horas en la agenda del todavía jefe del Consell en el momento de cerrar esta información. Mazón mintió sobre con quién estuvo ese día y el tiempo que le dedicó a esa comida. Las mentiras, los múltiples cambios de versión y la falta de previsión del presidente valenciano, sumado a la investigación liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, convirtieron a Mazón en un lastre político, a ojos de sus compañeros de partido que, sin embargo, continuaron aplaudiéndole hasta el final. Finalmente, acorralado por las familias de las víctimas que perecieron el 29-O, acabó dimitiendo.

El president admitió una semana después de la riada que pasó esa tarde con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle, teóricamente, la presidencia de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Pero lo que en su día definió como un "picoteo rápido" resultó ser un larga sobremesa, desde las tres de la tarde hasta las 19:47 horas, cuando la periodista retiró su coche del aparcamiento, según los nuevos datos conocidos esta misma semana gracias a la instrucción liderada por Ruiz Tobarra. Una información que contradice cada una de las versiones que tanto Mazón como Vilaplana han sostenido durante este último año.

En su declaración ante la jueza de Catarroja en calidad de testigo, Vilaplana aseguró que tras la comida en El Ventorro, el president le acompañó hasta el parking en el que ella tenía el coche. Según el relato de la informadora, conversaron durante unos minutos más en la puerta del aparcamiento y después ella permaneció en el vehículo realizando algunas gestiones de trabajo con el ordenador y respondiendo a algunos mensajes de WhatsApp. Sin embargo, según contó el dueño de El Ventorro, el político y la periodista abandonaron el local entre las 18:30 y las 18:45, lo que abre nuevos interrogantes sobre qué sucedió en esa hora que coincide, además, con el intervalo de 37 minutos —entre las 18:57 y las 19:34— en los que Mazón no atendió ni realizó ninguna llamada, según consta en el registro telefónico que él mismo entregó a la comisión de la dana en Les Corts Valencianes.

Mazón niega que Vilaplana le acercara al Palau en coche

A esto se le suma una nueva información, adelantada por el diario Levante, que asegura que Vilaplana llevó en coche a Mazón cerca de las 20 horas hasta las inmediaciones del Palau de la Generalitat, lo que implicaría que ambos estuvieron juntos hasta minutos antes de que sonara la alerta lanzada a las 20:11 y que ella mintió en sede judicial al asegurar que se quedó trabajando sola en su vehículo. Según varios testigos, el president llegó al Palau de la Generalitat cerca de las 20 horas y, de hecho, ni siquiera él se atrevió a dar una hora precisa a los representantes de la comisión de investigación el Congreso, pero sí aseguró que el recorrido lo hizo a pie. En esa comisión dio, además, una nueva explicación sobre por qué no cogió ninguna llamada durante ese lapso de tiempo: "Tenía el móvil en la mochila".

Este miércoles, tras ser preguntado por la prensa, Mazón negó la información del Levante. "Ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau, adonde vine andando", insistió. En ese sentido, también dijo que ese asunto nada tenía que ver "con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones" durante la dana y que lo que se está conociendo parece "un asunto más de Sálvame que otra cosa". "Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido. Vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo [de las inundaciones durante la comida]", dijo a su llegada a las puertas del Palau, minutos antes del que, en principio, fue su último pleno del Consell. No está previsto que acudan representantes de la cúpula nacional del PP a la investidura de su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, que se celebra este jueves.

La información del Levante, sin embargo, explicaría por qué Mazón se desprendió de sus escoltas cuando llegó a El Ventorro, como aseguró ante las preguntas del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, en la citada comisión del Congreso, por lo que cabe deducir que tenía prevista acabar su jornada cuando entró a la comida. El jefe del Consell no tenía nada más en su agenda ese día pese a que dos horas y media antes del ágape, a las 12:20 h., se había decretado la alerta hidrológica en el río Magro y el barranco del Poyo –el epicentro de la tragedia–, con la consiguiente obligación de la Generalitat de vigilar sus cauces.

El president se fue a El Ventorro solo unos minutos antes de que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, aceptara el ofrecimiento de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel, tras rechazar una llamada de la consejera (a las 12:52 h.), que sí consiguió hablar con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Mientras estuvo con Vilaplana rechazó otra comunicación con su subordinada (a las 16:29 h.).

El jefe de gabinete de Mazón le advirtió sobre la situación de Utiel (pero borró los mensajes)

Precisamente Cuenca compareció este miércoles ante la jueza de Catarroja que investiga la dana. Además de ser su jefe de gabinete es la persona con la que comparte domicilio en València. Preguntado por Ruiz Tobarra sobre si conocía el paradero de Mazón, contestó que sí tenía esa información y que fue el quien agendó esa comida. Sin embargo, él no estuvo presencialmente con el jefe del Consell esa jornada porque estaba en Xàtiva por motivos personales. Debido a los efectos de la dana, no pudo volver a València en tren ni en coche, por lo que pasó la noche en una área de servicio de Carlet, según fuentes conocedoras de su declaración.

Cuenca también confirmó haber hablado por teléfono el president a las 19:41 horas —poco antes de que la periodista pagara el parking— y que casi dos horas antes, sobre las 17 h., le envió un mensaje alertándole de la situación complicada en Utiel por las inundaciones tras hablar previamente con la exconsellera Pradas, que le advirtió de que no se podía acceder al municipio en ese momento. Mensajes que, sin embargo, ya no están en su teléfono porque los borró al cambiar de terminal.

El jefe de gabinete de Mazón también justificó en su declaración judicial que Mazón se desprendiera de sus escoltas porque, según él, no le gusta tenerlos siempre a su lado. La jueza acordó la declaración de los escoltas tras escuchar la semana pasada la comparecencia como testigo del dueño de El Ventorro, Alfredo Romero. Y este miércoles el propietario del famoso restaurante aportó a la jueza la factura de la comida y dos fotografías que le había pedido del reservado. Según la información entregada al juzgado por el propietario por Romero, ambos consumieron dos "menús concertados" por valor de 165 euros, aunque no se detalla qué pidieron para comer y beber. En este año ambos han mantenido que únicamente compartieron una botella de vino en el reservado donde estuvieron casi cinco horas el día que asoló la dana más mortífera que ha sufrido la Comunitat Valenciana, que dejó 229 muertos.