Un alto cargo declara que se planteó que Mazón fuera a Utiel la tarde del 29-0

El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat Valencia, José Manuel Cuenca, ha testificado este miércoles ante la jueza de la dana que se planteó que Carlos Mazón se desplazara a Utiel poco antes de las 17:00 horas de aquel 29 de octubre pero la entonces consellera Salomé Pradas les dijo que allí no se podía entrar, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana que causó 229 muertos, Cuenca, responsable de la agenda del president de la Generalitat, ha explicado que en ningún momento se planteó que Mazón fuera al Cecopi ya que Pradas les tenía al corriente, han informado a EFE fuentes conocedoras de la testifical.

Cuenca, quien forma parte del núcleo más cercano al president en funciones y comparte piso con él en València, ha dicho que no conserva los 'wasaps' que intercambió ese día con Mazón o con otros responsables del Consell porque cambió de teléfono en julio y tiene entre nueve y doce meses de mensajes perdidos porque no había hecho copias de seguridad.

Compromís pide fijar la comparecencia de Vilaplana

Compromís espera que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana en la Comunidad Valenciana, comparezca "muy pronto" ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la tragedia.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien el próximo 1 de diciembre pedirá en la reunión de la Mesa de la comisión que fije ya la comparecencia de la periodista.

Vilaplana pagó el aparcamiento cerca de una hora después de salir de comer en un restaurante con el presidente de la Generalitat valenciana a las 19:47 horas, según un excel remitido por la empresa encargada del aparcamiento al juzgado de Catarroja.

La periodista testificó el 3 de noviembre que fueron hacia el aparcamiento sobre las 18:45 horas.

"Todo apunta a que mintió en sede judicial", ha recalcado Ibáñez, convencido de que Vilaplana "seguramente conoce más de lo que cuenta".