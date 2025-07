Feijóo exculpa a Mazón ante las víctimas de la dana pese a los varapalos de la jueza de Catarroja y el Supremo

Nueve meses después de la tragedia de la dana que acabó con la vida de 228 personas en las localidades de l’horta Sud valenciana, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y jefe de filas del presidente valenciano Carlos Mazón, se ha reunido por primera vez con dos asociaciones de víctimas, SOS Desaparecidos y Damnificados Horta Sud Dana. A la salida, los portavoces de ambas organizaciones explicaron que le trasladaron a Feijóo su malestar por la gestión de Mazón tanto ese 29 de octubre de 2024 como en los meses posteriores, y le solicitaron mayor diligencia en las tareas de reconstrucción.

Según explicó Christian Lesaec, presidente de la asociación Damnificados Horta Sud Dana que representa a 12 familiares de cinco víctimas mortales, Feijóo se comprometió "a llamar cuando sea posible a Mazón" para "intentar negociar con el Gobierno de España" que "en vez de dos planes de construcción" haya uno solo fruto de la coordinación entre ambas administraciones, la central y la autonómica.

Durante estos meses la Generalitat ha culpado de manera constante al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de recursos hasta el punto de llegar a acusar falsamente al socialista de dar más ayudas a Gaza que a los valencianos y de no haber concedido ni una ayuda a sectores como la agricultura. Y ambas asociaciones han solicitado al líder del PP que no se "politice" con el dolor de las víctimas.

Un mensaje de coordinación que también lanzó Joaquín Amills, de la asociación SOS Desaparecidos, que representa a 70 familiares de una treintena de víctimas mortales de las riadas. "Lo que nos interesa es el futuro. Hemos presentado al señor Feijóo un congreso que se va a presentar en València de prevención, de formación y de ayuda. Es el momento de trabajar juntos, administraciones y sociedad civil y dejar que la justicia trabaje", añadió.

Tras la reunión, fuentes del PP aseguraron que Feijóo respondió "comprometiéndose con los mecanismos necesarios para reforzar la coordinación entre administraciones, a efectos de asegurar una reconstrucción ordenada y eficaz". Y que, además, el presidente del PP ha coincidido con ellas en que esa herramienta debe servir "para extraer lecciones de lo ocurrido, corregir errores y evitar que algo así vuelva a suceder". Según todas las partes, la reunión se desarrolló con un tono "cordial" y no de confrontación, al contrario de lo que el gabinete de Feijóo esperaba.

Feijóo admite que no puede forzar la dimisión de Mazón

La dimisión de Mazón —una petición recurrente en las manifestaciones celebradas desde noviembre— también se abordó en la reunión, según explicó el presidente de la asociación de Damnificados Horta Sud Dana. "Le hemos transmitido lo que nos han pedido los familiares, que consideran que Carlos Mazón no debería ser el president de la Generalitat Valenciana", señaló ante los medios. Y añadió: "Pero su respuesta ha sido que él no puede cesarle y que, además, no lo ve así".

Es cierto que el líder del PP no puede apartar a Mazón de la Generalitat, a no ser que llegara a un acuerdo con Vox para investir a otro president. Sí podría, en cambio, cesarlo del cargo de presidente del PP de la Comunitat Valenciana —un puesto que también persigue Paco Camps—. Según el relato de Lesaec, Feijóo reconoció "que en este desastre, la Generalitat no ha estado acertada". Por su parte, el representante de SOS Desaparecidos subrayó que pedir la dimisión de Mazón "sería de una irresponsabilidad tremenda" de cara a los trabajos de reconstrucción ahora mismo en marcha, aunque sí la solicitó en el pasado.

Según ambos, el líder del PP insistió en que a quien le correspondía dirigir la situación de emergencia "no era a la Generalitat" sino al Gobierno central. "Nos ha dado el ejemplo del apagón y el covid", señaló Lesaec, que también destacó su desacuerdo con el conservador en ese punto. Fuentes del PP destacaron después que esa "situación de ineficiencia no ocurriría con un Gobierno del Partido Popular, ni en la gestión de los primeros días de la emergencia, ni en la respuesta", a pesar de que Carlos Mazón es de su propio partido.

Lo que también les trasladó el líder de la oposición es que "hagan el esfuerzo" y se reúnan también con Mazón. La asociación de Leasec, junto con otras dos entidades, fue recibida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por el presidente del Gobierno y por el eurodiputado y actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Sin embargo, el encuentro con Mazón sigue sin producirse pese a que él mismo se comprometió a hacerlo tras incluir a estas entidades en la lista de comparecientes de la comisión de investigación de la dana en Les Corts.

Aunque el jefe del Consell presume de mantener encuentros "permanentes" pero "discretos" con los familiares de las víctimas de la dana, su única reunión conocida con el portavoz de una asociación de afectados fue en marzo. Mazón recibió entonces en el Palau de la Generalitat a Amills, que tras la reunión pidió la dimisión del president aunque eso no impidió que 38 familiares de las víctimas decidieran abandonar la asociación alegando que Amills fue a la reunión sin consultarlo con ellos. Quien tampoco se ha reunido con ellos es Vox, que asegura que las asociaciones de víctimas de la dana son entidades que están "controladas" por partidos políticos de la izquierda.

La justicia desmonta el relato de la Generalitat y Génova

El último auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, vuelve a desmontar el relato de la Generalitat de Mazón y del PP de Feijóo sobre la responsabilidad de lo ocurrido el 29 de octubre y quién tuvo realmente la responsabilidad en las negligencias cometidas. En los últimos días, la plana mayor del PP valenciano pero también la de Génova, había utilizado como prueba el informe de la cronología sobre el barranco del Poyo que entregó el pasado viernes la Guardia Civil para atribuir la culpa al Gobierno de Sánchez.

En el informe se reprochaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la falta de avisos de lluvias y aumentos de caudales en las horas críticas de las inundaciones. Este miércoles, Ruiz Tobarra lo ha calificado de "claramente incompleto" y "erróneo" en sus "consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos" por no haber tenido en cuenta la opinión de los expertos y la de las víctimas que ya han testificado o incluso los informes de la propia Generalitat valenciana incorporados al sumario de la causa.

A esto se le suma que también este miércoles el Tribunal Supremo ha archivado una docena de querellas y denuncias presentadas por Vox y asociaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos y Hazte Oír por la supuesta inactividad del Gobierno durante la dana contra el presidente del Gobierno y sus colaboradores más cercanos como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles y el de Presidencia, Félix Bolaños, entre otros.

Las acusaciones les atribuían delitos como el de omisión del deber de socorro, homicidio por imprudencia grave e, incluso, de lesa humanidad. El tribunal apunta a unas querellas y denuncias formuladas "en modo abstracto" y "sin descripción de singularidad de conductas, ni concretas relaciones causales en cada específico supuesto delictivo". Por estos motivos, añade la resolución del Supremo, "resultan inexorablemente destinadas al archivo".