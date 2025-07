Camps reta a Mazón y anuncia que optará a presidir el PP valenciano

El expresident de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana Francisco Camps ha anunciado este miércoles su intención de optar a presidir de nuevo el PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido y que será leal a Alberto Núñez Feijóo para ayudarle a llegar a la Moncloa, según informa EFE.

Camps ha presentado su proyecto político ante varios centenares de militantes y simpatizantes del PP, en un acto seguido de una cena celebrado en el Palau Alameda de València, donde ha dicho estar "preparado" para afrontar "el proyecto políticamente más importante" de su vida.

Jaleado por gritos de "presidente" por los asistentes, entre los cuales se encontraban la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Emilio Llopis, Camps ha dicho que quiere volver a liderar un partido en el que estaban "todos unidos" cuando él era su máximo dirigente.

Asimismo, ha defendido que quiere contar con "todos" los que tienen actualmente alguna responsabilidad política en la Comunitat Valenciana, "desde el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) hasta el último concejal", pues tendrán todo su "apoyo, respeto y lealtad".

En su intervención previa, Llopis ha desvelado que llevan más de un año recogiendo adhesiones a este proyecto político y que cuentan actualmente con 1.257 avales de militantes que respaldarían la candidatura de Camps a la Presidencia del PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido, aún sin fecha.

El expresident ha asegurado, para argumentar su lealtad al PP, que ha aguantado "una campaña brutal" contra él "sin decir nada malo", no ha pedido ningún indulto ni amnistía, ha estado "callado en un congreso y otro" aunque era consciente de que había hecho junto a su equipo "grande al PP" y a pesar de eso no se le nombraba públicamente "ni una vez", incluyendo el reciente Congreso Nacional del PP cuando Feijóo dijo que allí estaban los que habían construido el partido y no le incluyó, a pesar de lo cual no se ha "quejado".

En declaraciones posteriores a los medios, ha remarcado que Mazón tendrá su "apoyo absoluto al cien por cien" y lo ha defendido "todo este tiempo" desde la dana de octubre, ha reiterado su lealtad a la actual ejecutiva del PPCV y al Consell, y ha avanzado que en las próximas semanas presentará a su equipo de campaña.

Preguntado sobre si este anuncio de optar a presidir el PPCV irá seguido de otro para ser candidato de nuevo a la Generalitat, ha dicho que lo primero es "dinamizar el partido" y que la gente vuelva a creer en el PPCV, y luego ya vendrán otras decisiones.

Ha reivindicado también la figura de Rita Barberá como alcaldesa de València ("el corazón -ha lamentado- se me constriñe por el recuerdo que tengo de ella y el abandono al que ha sido sometida"), y ha finalizado: "Vuestro amigo Paco se pone de nuevo en marcha, aunque nunca dejé de estarlo".

Actos de "reencuentro"

El que fuera president de la Generalitat entre 2003 y 2011, cuando dimitió tras ser imputado en la causa de los trajes del caso Gürtel, de la que posteriormente fue absuelto, está celebrando desde hace meses actos de "reencuentro" por las tres provincias en los que propugna que el PPCV "tiene que volver a ser un gran partido".

El pasado 10 de mayo, en el edificio Veles e Vents de València, en otro acto ante unas 1.600 personas, entre ellas antiguos dirigentes del partido como Alfonso Rus y Carlos Fabra, se ofreció a poner en marcha un partido que en su opinión "ha perdido fuelle" y recuperar las mayorías absolutas del pasado.

Mazón: "Camps siempre tendrá mi respeto"

Horas antes de este acto, el president de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, ha dicho que Camps siempre tendrá su respeto "haga lo que haga y diga lo que diga", después de, según ha asegurado, "la cacería" y "el acoso al que fue sometido injustamente" por parte de la izquierda.

Por su parte, el secretario general del PPCV y nuevo miembro del Comité Ejecutivo del PP nacional, Juanfran Pérez Llorca, manifestó este lunes que Camps "se está equivocando en el tiempo" con los movimientos que está haciendo dentro del partido porque "no toca".