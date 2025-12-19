La impunidad de Israel en la Euroliga lleva al Valencia Basket a un infierno de insultos y racismo

Mientras que el alto el fuego en Gaza continúa siendo vulnerado por las fuerzas israelíes, la Euroliga ha levantado el veto que impedía a los equipos hebreos jugar en sus estadios por motivos de seguridad. Este cambio de postura, anunciado el pasado mes de octubre, ha comenzado a tener efectos este diciembre. Sin embargo, el segundo partido librado en Israel tras esta restricción concluyó con el equipo visitante, el Valencia Basket, denunciando en un comunicado "el comportamiento incívico de los aficionados" de su contrincante, el Maccabi.

Hace unas semanas, el entrenador del equipo levantino, Pedro Martínez, había mostrado su rechazo a tener que visitar suelo hebreo. "¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí que lo es?", se preguntó. Mientras que los hinchas israelíes regresan a sus sedes, es frecuente que el resto de equipos europeos decidan celebrar los partidos a puerta cerrada cuando sus contrincantes son clubes hebreos.

El encuentro de este jueves, celebrado en el Pais Arena de Jerusalén en vez de en el estadio habitual, era el segundo en jugarse en Israel después de dos años de veto por la matanza en Gaza y el primero librado por un equipo español. El partido, que finalizó con la victoria del Maccabi, también se vio envuelto en polémica por la actitud de sus hinchas. El Valencia Basket denunció en un comunicado publicado en redes sociales que iba a presentar una queja formal a la Euroliga por los "insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador". El club de Juan Roig añade que estos comportamientos impidieron la comparecencia posterior al partido de Pedro Martínez ante los medios.

El regreso a la normalidad en las canchas israelíes choca con la celebración a puerta cerrada -decidida por el equipo local- de encuentros en los que los clubes hebreos acuden como visitantes. Es el caso del Barça-Maccabi, que se jugará el próximo 6 de enero sin público en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Hace dos meses, en una rueda de prensa, el técnico del Valencia Basket aseguró que la plantilla no estaba tranquila sobre el hecho de que tuvieran que competir en Israel. A pesar de afirmar que les gustaría que "cada equipo pudiera jugar en su pista", también admitió que no ven que "la situación esté normalizada como nos gustaría" en materia de seguridad.

Desde octubre 2023, los equipos israelíes Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv jugaban los partidos de la Euroliga en Belgrado y Sofía, respectivamente, como sedes neutrales. Por motivos de seguridad, las competiciones de baloncesto Euroliga y Eurocup no permitían que se disputasen partidos en suelo israelí. Ahora, con el alto el fuego en Gaza y el debate en el mundo del deporte sobre la presencia de Israel en las pistas, la restricción se ha levantado.