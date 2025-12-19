"Se sacó el DNI a la tercera", las redes critican que Feijóo diga que los andaluces no saben contar

"Pensad que hay muy pocas tierras como Galicia. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España (...) Ya sé que los andaluces no están de acuerdo en esto, pero no saben contar". Feijóo presumió de la longitud de la costa gallega presentando a los andaluces como iletrados.

Esta falta de respeto a Andalucía por parte del líder del PP ha calentado las redes sociales donde sus palabras se han convertido en dardos en su contra, entre ellos el del cantante Alejandro Sanz que ha respondido a Feijóo: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", "El problema no es que Feijóo haya hecho un chiste sobre los andaluces. El problema es que se cree que tiene gracia y es un inútil hasta para eso", defiende @BenderOfuscado, "Feijóo se sacó el DNI a la tercera", se mofa @Hanky_solo, "En el PP defienden la mejor imagen de Feijóo, la de cuando está callado", opina @donmitxel-oficial.bsky.social‬.

En el PP defienden la mejor imagen de Feijóo, la de cuando está callado. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 16 de diciembre de 2025, 21:43

La duda que yo tengo ahora es si Feijóo mete como costa las rías con marea alta o con marea baja, porque los gallegos contando son muy vivos. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 16 de diciembre de 2025, 19:52

Si unes por los puntos los lapsus de Feijóo, te sale la palabra IDIOTA. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 17 de diciembre de 2025, 15:13

El tuit en respuesta de Gabriel Rufián señalando el número de muertes de las residencias de Madrid durante pandemia, las del atentado del 11M, en el accidente del Yak42, o recientemente, las víctimas de los cribados en Andalucía, todas bajo gobiernos del PP, ha sido muy aplaudido por los usuarios de redes. "Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP".

Por último, el post de Feijóo tratando de corregir sus palabras no tiene desperdicio: "Por dios, si aún hay alguien que le quiera, que le diga que pare", valora @Alissonofabitch, "¿Sabes que contamos muy bien los andaluces? Los viajes con tu amigo en yate. No tienes dignidad ni la conoces", apunta @CarlosGRomoDraw

Otro de los temas que ha estado calentito en X y Bluesky esta semana ha sido la victoria de José Antonio Kast en Chile y la felicitación pública del líder del PP. Los usuarios han criticado abiertamente a Feijóo por ello: "Jose Antonio Kast, ultraderechista, descendiente de Michael Kast, Nazi aleman que huyo a Chile después de la 2ª guerra mundial, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet", postea @wilma78.bsky.social‬.

José Antonio Kast es un ultraderechista admirador de Pinochet e hijo de un nazi que huyó a Chile tras perder la II Guerra Mundial. Y Feijóo lo felicita.



[image or embed] — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 15 de diciembre de 2025, 13:55

Jose Antonio Kast, ultraderechista, descendiente de Michael Kast, Nazi aleman que huyo a Chile después de la 2ª guerra mundial, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet. No se puede estar más lejos de la libertad.



[image or embed] — Wilma (@wilma78.bsky.social) 15 de diciembre de 2025, 9:00

