Dos exconcejalas denuncian por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña y a uno de sus ediles

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según ha informado EFE.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

Entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

El PSdeG crea una gestora en Lugo tras la salida de Tomé, denunciado por acoso sexual Ver más

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Y ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir".

La alcaldesa de A Coruña es clara: "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso". La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente.

Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.