El PSdeG crea una gestora en Lugo tras la salida de Tomé, denunciado por acoso sexual

El PSdeG ha constituido una comisión gestora presidida por Luis Ángel Lago Lage tras la baja de militancia del que era líder del partido en Lugo, José Tomé, contra el que hay una denuncia por acoso sexual, según informa EFE.

Los socialistas gallegos han informado este martes en un comunicado de la constitución de la comisión gestora que se hará cargo de la dirección del partido, después del visto bueno de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Esa comisión gestora será presidida por Luis Ángel Lago Lage y contará con Patricia Otero Rodríguez, Roberto Fernández Rico, Silvia Rodríguez Díaz, Roberto García Pernas, Ana María Hortas Alonso, Miguel Ángel Crende López, Marina Ramudo Graña, Darío Antonio Piñeiro López, Ana González Abelleira y Vicente Parra Vizcaíno como vocales.

Con esta decisión, se dice en la nota, el PSdeG garantiza la estabilidad orgánica del partido en la provincia de Lugo y el normal funcionamiento de la organización, asegurando la continuidad del trabajo político e institucional en el territorio.

José Tomé sigue como presidente en funciones de la Diputación de Lugo y se mantiene como alcalde de Monforte, con la decisión tomada de no entregar sus actas, como le piden el que era su partido, así como el BNG que es socio del PSOE en la institución provincial, y el PP.