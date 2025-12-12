Tomé formaliza su renuncia a presidir la Diputación de Lugo sin entregar su acta al PSdeG

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, ha formalizado este viernes su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en esta institución. Informa EFE.

En la comparecencia en la que anunció que dejaba este puesto avisó de la intención de conservar su escaño, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación para elegir a su sucesor o sucesora al frente del organismo provincial.

Tras el trámite de dimisión, se pone en marcha el mecanismo que establece el Reglamento Orgánico de la Diputación de Lugo para proceder a su relevo.

Para empezar, esa dimisión, señala la nota enviada a la prensa, debe ser aceptada por el pleno de la corporación, cuya celebración será el martes 30 de diciembre. A partir de entonces, la Presidencia de la Diputación quedará “formalmente vacante”.

Hasta ese momento, por lo tanto, José Tomé seguirá ejerciendo como presidente en funciones, de acuerdo con lo “legalmente establecido”.

El PSOE exige a Tomé que entregue sus actas como diputado provincial y alcalde de Monforte Ver más

A partir de esa fecha, del 30 de diciembre, será el vicepresidente provincial, Efrén Castro (BNG), quien asuma “la totalidad de las funciones hasta el día en el que la corporación elija a un nuevo presidente o presidenta”.

El pleno extraordinario para la elección del nuevo presidente o presidenta se celebrará el miércoles 14 de enero, a las 12:00 horas.

José Tomé “continuará ejerciendo sus funciones como diputado provincial”, refleja el escrito, dado que el Reglamento Orgánico permite “la renuncia al cargo de presidente sin pérdida de la condición de miembro de la corporación”.