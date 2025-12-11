El PSOE exige a Tomé que entregue sus actas como diputado provincial y alcalde de Monforte

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este jueves al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de acoso sexual, que entregue sus actas como miembro de la corporación provincial y como alcalde de Monforte de Lemos porque es su "obligación ética".

Tomé, acusado de acoso en los canales internos del PSOE, pidió este miércoles la baja de militancia en el partido y anunció su dimisión como presidente de la Diputación, pero explicó que mantendría su acta como diputado provincial y la Alcaldía de Monforte.

"El PSdeG no entiende la ejemplaridad como un gesto retórico, sino como una obligación ética", dice el secretario general de los socialistas gallegos en una carta con fecha de este jueves enviada a la militancia y facilitada a la prensa por la organización política.

"Desde ayer, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista. Solicitó su suspensión de militancia y anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo -la cual formalizará este viernes- y el abandono de todos los grupos socialistas. Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y es también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas", explica Besteiro.

Sobre el presunto acoso, cuenta que no tiene acceso a las denuncias presentadas en el canal interno "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto" pero que lo que ha trascendido le produce una "profunda tristeza", una "indignación honda" y también una "repugnancia inevitable".

Explica que se han activado todos los mecanismos para poder investigar "con rigor" y llegar hasta el final, para, a renglón seguido, solidarizarse con las víctimas porque en el PSOE "defender a las mujeres frente a cualquier forma de violencia no es una consigna, es una convicción que nos define". "Caiga quien caiga. Sin excepciones, Sin fisuras. Tolerancia cero", añade Besteiro.

Además, solicita en su escrito confianza en el Órgano contra el Acoso, que actuará "con independencia y garantías totales" y afirma que en los momentos difíciles es cuando un partido se retrata.

"No son días fáciles. Pero también son días en los que podemos sentir orgullo de una cosa: este partido no calla, no se esconde y no se amedrenta. Defendemos la igualdad porque es la razón misma de nuestra existencia. Porque es lo que somos", manifiesta.

Y confirma que por responsabilidad y para garantizar la estabilidad orgánica el PSdeG, propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una comisión gestora en la provincia de Lugo.

José Tomé se mantiene por ahora en su intención de retener sus actas y pasarse al grupo de no adscritos.