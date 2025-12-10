El presidente de la Diputación de Lugo niega las acusaciones de acoso sexual contra él

El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ha asegurado este miércoles que “todo lo que ha salido” sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es “falso” y ha anunciado que adoptará "acciones legales", informa EFE.

“Es mentira”, ha dicho Tomé en una conferencia de prensa que había sido convocada previamente por el Ayuntamiento de Monforte de Lemos para presentar un nuevo servicio de bus en la zona rural del municipio.

“No voy a entrar en ningún tipo de especulación. En primer lugar, yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido, ni denuncia judicial. No tengo conocimiento de nada eso”, ha asegurado para subrayar después: “Lo que ha salido publicado es totalmente falso y mentira”.

“Reitero, totalmente falso y mentira. Supongo que ante unas acusaciones tan graves, porque son unas acusaciones muy graves, sin pruebas, supongo que tendré la posibilidad de defenderme como cualquier ciudadano”, ha dicho.

Por ello, “evidentemente, después de hablar con mi abogado, dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad, tomaremos las acciones legales que procedan”, ha precisado en su intervención.

El presidente de la Diputación de Lugo ha apuntado que no va a entrar "en ninguna otra polémica”. “Supongo -ha dicho- que algún día se sabrá la verdad y a qué obedece todo esto”.

A la pregunta de si tiene pensado presentar la dimisión, ha manifestado: “Voy a seguir trabajando por el Ayuntamiento de Monforte y por la provincia de Lugo, y es lo que voy a decir”.

“No voy a especular nada, lo que se dice es falso. No tengo ninguna comunicación del partido ni del juzgado. No sé de lo que se me acusa, no lo sé. Por lo tanto, cuando sepa algo más podré decir algo pero de momento no sé nada”, ha insistido al ser preguntado por si había recibido alguna llamada de la dirección gallega o nacional del partido.

El también regidor ha hecho hincapié en que las acusaciones “son gravísimas” y, por lo tanto, tiene que “tomar medidas para restituir” su “honradez” y su “honor”.

“Esto hace muchísimo daño, no solo a mí, también a mi familia. Ese daño es muy difícil de reparar. Por mucho que sea mentira, miente que algo queda”, ha concluido.

El PSOE confirma una denuncia por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo Ver más

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra José Tomé y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les "avergüenzan".

Respecto a la denuncia contra Tomé, han explicado que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro, por lo que piden margen para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.