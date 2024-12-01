La Iglesia recauda 429 millones de euros a través del IRPF en la renta de 2024, un 12% más

La Iglesia católica ha recaudado en la última campaña de la declaración de la renta más de 429 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 12% con respecto al año anterior y que se debe al aumento en 106.363 del número de declaraciones en favor de la Iglesia.

Son los datos provisionales de la campaña de la Renta del año 2024 (declaración efectuada en la primavera de 2025), que revelan que el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que implica un aumento de 106.363 declaraciones más que en 2023, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El importe total asignado a la Iglesia en la última campaña de la renta ha ascendido a 429.335.080 euros con un incremento de 46.897.081 euros en relación al ejercicio anterior, un 12% más.

Además de ese incremento de 106.363 declaraciones a favor de la Iglesia, se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes.

El porcentaje de asignantes disminuye en 0,34% debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido de 1,04%.

Atendiendo a las declaraciones de la renta conjuntas, son más de 9 millones de españoles los que marcan la X en favor de la Iglesia católica, sin que eso suponga que les retengan más o que les devuelvan menos al hacer la declaración, aclara la CEE.

A cada una de esas personas está dedicada la campaña de agradecimiento que ahora pone en marcha el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia con el lema "Más de 9 millones de gracias".

Datos por comunidades autónomas

Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas (todas menos Navarra), y destacan especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por su parte, atendiendo al porcentaje de asignación, éste ha disminuido en todas las comunidades, salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo, "debido al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la diputación foral", explica la CEE.

Además, nueve comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes. Destacan Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo de la media están Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se han registrado en Navarra (un 0,84 % menos), Cantabria (0,65%) y Castilla-La Mancha (0,61%).