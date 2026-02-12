España se queja ante Italia por convocar una reunión de líderes previa a la cumbre informal de la UE

El Gobierno de España se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal de los Veintisiete de este jueves, otra reunión de líderes a la que Pedro Sánchez no había sido invitado y que considera que mina los principios básicos de la Unión Europea (UE). Según el Gobierno, Italia le retiró la invitación al mandatario español tras las quejas sobre el propio encuentro, informa EFE.

Sin embargo, fuentes oficiales italianas afirman que Meloni y Sánchez mantuvieron este jueves un encuentro en el que el presidente español no se quejó por no ser invitado a la reunión previa impulsada por Italia, Alemania y Bélgica.

Sánchez y Meloni "tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esta mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen", dijeron a EFE fuentes del Gobierno italiano.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Pero de forma previa, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever.

El encuentro estaba centrado en avanzar en la "desregulación" y "simplificación" del mercado único, una línea de acción que viene promoviendo Berlín y a la que se ha sumado Roma.