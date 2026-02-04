Pedro Sánchez, en la CNN: “El objetivo más ambicioso para la UE es reforzarse como pilar en la OTAN”

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista a la cadena estadounidense CNN en el marco de su participación el martes en la Cumbre de Gobiernos de Dubái. Sánchez ha vuelto a abogar por una mayor fuerza y colaboración entre los países de la Unión Europea frente a un orden mundial determinado, en gran parte, por las ocurrencias de Donald Trump o las elites de los Estados Unidos.

Sánchez ha considerado que Europa tiene que invertir en su propia industria de seguridad para pasar de ser un "consumidor" de defensa a un "proveedor". Para el presidente, esto implica "invertir en nuestra propia seguridad y en nuestra industria de defensa". También ha defendido que, para esto, destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) es más que suficiente.

La OTAN firmó en la cumbre de La Haya una serie de capacidades de seguridad por las que los países miembros tendrían que subir su inversión en defensa. España consiguió que su aumento fuera menor que el resto de países, mientras que la Alianza Atlántica cree que la cuantía del Gobierno de Sánchez no es suficiente y cree que la cifra tiene que llegar al 3,5%.

Donald Trump también ha mostrado su enfado ante la postura de España, ya que fue él quien pidió a los miembros que dedicaran el 5% de su PIB a defensa. En la Cumbre de la Haya, los países de la OTAN acabaron cediendo y se comprometieron a invertir para 2035 un 5% de su PIB en defensa. España fue el único país que no cedió, algo que Trump ha criticado en varias ocasiones. La última fue durante la ceremonia de constitución de la "Junta de Paz" que el presidente estadounidense ha ideado para Gaza, acusando a España de ser "un aprovechado" por ser "el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5% del PIB".

Apertura a más países

Para reforzar el peso de la Unión Europea en la OTAN frente a Estados Unidos, Sánchez abogó por una mayor profundización del mercado europeo y por su apertura a otros. Con esto deja claro su celebración por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que todavía encuentra reticencias por parte de varios países. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revisara si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paralizaba su tramitación.

El acuerdo permitiría a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90% de sus importaciones y exportaciones. "Estamos haciendo los deberes", ha declarado el presidente, aunque también ha admitido que quizá tengan que ser "más rápidos" pero que es "el camino correcto que debe seguir la Unión Europea en los próximos años".

También se ha referido a otros acuerdos. "Estamos cerca de finalizar un acuerdo comercial muy positivo con la India y después de eso llegarán otros con Malasia y otras regiones del sudeste asiático. Estamos haciendo nuestros deberes. Quizá debamos hacerlos más rápido, pero creo que ese es el camino correcto que debe seguir la Unión Europea en los próximos años", explicó.

La regularización de inmigrantes

La CNN también ha preguntado a Sánchez por la regularización de medio millón de inmigrantes en España sin papeles en un real decreto pactado con Podemos, que anunció el Gobierno la semana pasada. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisaron que el real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de "una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas".

El presidente ha defendido la medida asegurando que España ha sido "un país de migrantes". Ha recordado que el debate tiene también un "aspecto moral" y que en la dictadura muchos españoles tuvieron que emigrar. Nuestros padres, nuestros abuelos, por supuesto, se fueron a otros lugares precisamente porque sufrían la dictadura o la falta de oportunidades, de oportunidades económicas".

Además del lado moral, Sánchez ha asegurado que los inmigrantes "están contribuyendo al éxito económico de España". También ha indicado que "representan más o menos el 10% de nuestros ingresos de la Seguridad Social, y solo representan el 1% del gasto total en lo que se refiere al gasto público".

Preocupación por Venezuela

Sánchez declara la guerra al ‘big tech’: responsabilidad penal para directivos y prohibición a menores de 16 Ver más

Sánchez también ha asegurado que están muy comprometidos con el futuro de Venezuela debido a la relación "cultural e histórica" con Latinoamérica. El presidente ha mostrado preocupación ante el avance de Estados Unidos en el país y el control de Trump sobre la administración venezolana, algo que considera un "error" y que le recuerda "al siglo XIX o al siglo XX".

También ha comparado al país venezolano con la España de los años 70, que paso de una dictadura a una democracia. En este sentido, ha asegurado que ve "importante comprometerse" para que la comunidad internacional "acompañe al pueblo de Venezuela en esta transición hacia la democracia".

Desde el secuestro de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores; Delcy Rodríguez, antes segunda del régimen venezolano, ha pasado a primera plana y ahora dirige el país, aunque bajo la batuta de Washington. El presidente de Estados Unidos llegó a afirmar que Washington podría mantener durante años el control político y económico de Venezuela, incluida la gestión y venta de su petróleo. En una entrevista de casi dos horas con The New York Times, Trump sostuvo que el actual gobierno interino venezolano está cooperando plenamente con Washington y “dando todo lo que consideramos necesario”.