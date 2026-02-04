Sánchez anuncia un decreto para frenar también "chiringuitos" en la FP privada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad, según recoge EFE.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años.

"Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha explicado que el real decreto se someterá a consulta pública en los próximos dos meses para "gobernar el éxito de la FP" ante los riesgos de que esta educación se "desordene" con la entrada de la privada sin calidad. En ocasiones, ha señalado, estos centros no vienen acompañados de la misma conexión real con el tejido productivo que los públicos, por lo que "hay que poner orden y velar por la equidad en el acceso y en la calidad".

"El futuro no puede depender de cuanto ganen sus padres ni de donde nazca... y no puede haber una brecha en la FP", ha puntualizado también al recordar que algunas familias pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un curso formativo privado. "La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida", ha añadido tras señalar que actualmente hay más de 12.000 ofertas formativas y la inserción laboral es prácticamente el 100% en muchas ramas industriales.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que se ampliará la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, especialmente en sectores estratégicos, con la apertura de diez nuevos este año.