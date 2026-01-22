La privatización se ceba también con la FP: un tercio de los alumnos en España estudian en centros privados

La privada avanza. El retroceso de la educación pública que llevamos viendo en las universidades y colegios ahora escribe un nuevo capítulo en la Formación Profesional. El informe del sindicato CCOO, La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, recoge como la privada ha aumentado su presencia de forma exponencial en esta disciplina, llegando a representar a un tercio del alumnado de FP en España.

Ese crecimiento privado no ha ido acompañado, asegura el sindicato, de un aumento significativo de la red pública, lo que ha abierto un gran agujero que han aprovechado los centros de gestión no estatal.

La FP en línea ha triplicado su oferta en la última década según recuerda el informe, que han presentado este jueves la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, y la de Juventud, María del Barrio.

El sindicato denuncia que el acceso a la FP, elegida actualmente por el 59% de los jóvenes e incluso por un 22% de universitarios que se plantean continuar con un ciclo formativo para mejorar sus oportunidades de empleo, "depende cada vez más de la capacidad económica de las familias lo que está generando segmentación social".

Los últimos datos del curso 2025-2026 señalan que la Formación Profesional privada crece a un ritmo del 20% y mientras la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde 2018, la privada ha pasado de 0,6 a 1,2 puntos.

"En la mayoría de los casos, este desplazamiento hacia la oferta privada no obedece a una preferencia libre del alumnado, sino a la insuficiencia de plazas públicas disponibles", recalca Núñez. Algo a lo que se suma una gran desigualdad territorial.

País Vasco y Madrid, a la cabeza

En el País Vasco la FP privada representaba en el curso 2024-2025 el 44% del total, mientras que en Madrid suponía el 38% y en Cataluña y Aragón el 36%.

Las comunidades con menos centros privados de FP están en Canarias (representan el 8,7% del total), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).

En este sentido, CCOO señala que en las comunidades con fuerte presencia de FP privada y elevada presión de demanda el alumnado se enfrenta con mayor frecuencia a procesos de selección por renta o a itinerarios formativos "menos garantistas", mientras que en las comunidades con red pública predominante los problemas se concentran en la falta de equipamientos, de empresas para prácticas o en la dificultad para acceder a ciclos estratégicos.

Actualmente la FP privada representa el 28,4 % del total de alumnado en España y se concentra en titulaciones de alta demanda como sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales.

¿Cuánto cuesta la FP privada?

Mientras que en FP Básica y de grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en grado Superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte, señala CCOO.

El gasto nominal por hogar en FP Superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. El coste medio de un ciclo formativo a distancia en centros privados oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros por ciclo completo (dos años).

La FP virtual

CCOO exige una regulación mínima de la FP online para distinguir entre módulos que pueden ser "virtualizados" y los que no, dependiendo de las prácticas y de las familias profesionales.

La creación de un registro público único de centros autorizados y la publicación de resultados de titulación, abandono o inserción de cada familia profesional, son otras peticiones para toda la Formación Profesional. También lo es reforzar la inspección y un régimen sancionador ante la publicidad engañosa, ante una evaluación irregular o por el incumplimiento de las prácticas.

El sindicato pide un plan plurianual para financiar plazas públicas con una planificación territorial dependiendo de la demanda de ciclos y la oferta de plazas públicas en cada región. También exige bajar las ratios por aula en la oferta pública ya que "la enseñanza ha de ser lo más directa posible" y realizar un seguimiento de la concesión y uso de los fondos públicos destinados a la FP, asegurando que sean finalistas.

Asimismo, la estabilidad de las plantillas en los centros públicos y la actualización de talleres y equipamiento.

El problema de las prácticas

Formarse tanto en el tajo como en el paro: la nueva FP incluirá 9.000 cursos para no quedarse fuera de juego Ver más

Desde hace un año la Formación Profesional es dual y las prácticas desde el primer año son obligatorias por ley. Sin embargo la implantación de la dual supone cargas para las empresas, que deben tener un tutor, hacer un seguimiento individual y coordinarse con el centro.

No todas las empresas pueden ofrecer entornos formativos adecuados y en territorios con menos tejido empresarial hacer prácticas puede ser más complicado y el centro "puede derivar a empresas con baja calidad formativa", señala CCOO.

Advierte de que existe el riesgo de que se utilice como mano de obra barata o como sustituto de contratación y pide definir tareas, prohibir la sustitución de puestos estructurales por alumnado y tutores de empresa con perfil formativo y tiempo lectivo asignado.