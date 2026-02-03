Zapatero: "La Transición española fue algo más que una reforma y algo menos que una ruptura"

Reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la democracia. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero analizó este martes que la Transición española "fue algo más que una reforma y algo menos que una ruptura: fue lo que la sociedad quiso, lo que podía hacer y lo que convenía".

Zapatero se expresó en estos términos en la presentación del libro Las huellas de la Transición, 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, en un acto moderado por la directora de infoLibre, Virginia Pérez Alonso, en el Ateneo de Madrid.

Durante la conversación, el expresidente abordó ese periodo histórico bajo el prisma de que "no hay una teoría general sobre las transiciones políticas y no es una materia codificada", por lo que señaló que la "singularidad" de la Transición española fue que se produjo "de la ley a la ley y del rey al rey, porque la misma Jefatura del Estado que estaba en el régimen autoritario se transmuta".

Tras señalar que la experiencia política de su generación en esos años es "absolutamente positiva", Zapatero sí analizó que hay todavía cosas interesantes para la reflexión: "Queda en el aire cuánto dura la Transición. ¿Hasta 1977? ¿Hasta el fracaso del golpe de Estado del 23F? ¿Hasta el 82? ¿O fue en el 86 con la entrada en las Comunidades Europeas?". Para añadir al hilo: "Mientras la UE mantenga el carácter de gran familia democrática, nuestro país, con sus problemas y contradicciones, tendrá un horizonte despejado".

La otra cuestión que llama la atención al expresidente es que la Transición no aparecía en ningún texto legal, ni siquiera en el preámbulo de la Constitución, para reivindicar la "capacidad transaccional de los españoles y el esfuerzo ético de olvidar el horror del pasado y recuperar la racionalidad de la convivencia".

Esta referencia, agregó Zapatero, no se produce en ninguna norma hasta la primera ley de memoria histórica, aprobada durante su primera legislatura: "Siempre sentí que había un vacío en el ordenamiento jurídico". "Es muy significativo que haya sido una mayoría socialista quien eleva el elogio y el reconocimiento de la Transición en un texto normativo", subrayó.

"El método de convivir es el diálogo"

El expresidente alertó a la vez de que el problema territorial sigue existiendo todavía, poniendo sobre la mesa esta máxima: "El método de convivir en democracia es el diálogo".

A la vez, en estos tiempos inciertos y de estancamiento de valores internacionales Zapatero reivindicó el "compromiso intelectual con la democracia": "Hay que hablar de democracia, escribir sobre democracia y dialogar sobre la democracia".

Sobre el auge de la extrema derecha en España, el expresidente dijo que tiene que "ver con el contexto internacional". Y lanzó que los demócratas progresistas tiene que luchar "con reformas, cambios y horizontes nuevos". "No se puede estar a la defensiva", prosiguió, para dar como "pequeña receta" emplearse en la palabra frente al insulto y apostar por medidas de justicia social, "como dice el presidente Sánchez".

Pero también llamó a poner el angular recordando a Borges: "Lo de estos son los peores años de la historia lo han pensado todos los hombres en todas las épocas". "Eso me marca para tomar distancia", agregó, reflexionando que si se toma como vara de medir la igualdad entre hombres y mujeres, "estamos en uno de los mejores momentos de la historia".

Durante la conversación, también Fishman dejó su impresión de que la Transición sigue "abierta" todavía en algunos aspectos, a la vez que remarcó el espíritu incluyente de este período, con sus elementos "rompedores y conservadores".

Por su parte, Sánchez-Cuenca destacó que los "principios y prácticas de la Transición" sirven como fuente de inspiración hoy en día para resolver conflictos: "No hay ninguna contradicción entre reconocer que la Transición tuvo déficits e imperfecciones, pero, al mismo tiempo, sentó las bases para las nuevas reglas del juego".

Zapatero niega haber mediado en el rescate de Plus Ultra

La derecha convierte a Zapatero en su principal objetivo a batir tras el ataque de EEUU sobre Venezuela Ver más

Antes de participar en la presentación, Rodríguez Zapatero atendió a los numerosos medios convocados en el Ateneo, ante quienes negó haber mediado para el rescate por parte del Gobierno de la aerolínea Plus Ultra. "Cero en absoluto", señaló el expresidente, quien sí aseveró haber realizado labores de consultoría para el presidente de esa compañía, Julio Martínez.

"Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho —solo faltaría ¿no?— que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad", detalló.

En su primera declaración ante los periodistas tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el expresidente consideró: "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela. Creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas".